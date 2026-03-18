Весна — самое время, чтобы спасти розу от черной пятнистости

Чем теплее становится, тем активнее начинают свое черное дело грибки и вирусы. И чтобы спасти царицу цветов, следует действовать на опережение. Так сказать, превентивно.

Черная пятнистость — грибковое заболевание, при котором на листьях розы появляются черные и бурые пятна. Затем листья желтеют, осыпаются и розы остаются с голыми побегами. И это не только ухудшает общую декоративность, но и может привести к гибели розового куста.

Проблема в том, что увидев черные пятна на розе, чаще всего вы уже проиграли: бороться с болезнью сложнее, чем заранее предупредить ее. Поэтому март-апрель — самое лучшее время, чтобы действовать.

Чем обрабатывать розы от черной пятнистости?

Весной, пока не появились листья, пригодятся любые медные препараты, будь то Блу бордо (50 г на 10 л воды), Нордокс. Артемикс, Косайд, Хом, Медян экстра или просто медный купорос 200 грамм на 10 л.

Далее, начиная с конца мая, с периодичностью в 15-20 дней (при неблагоприятных погодных условиях можно раз в 7-10 дней) обрабатывать такими препаратами, как Квадрис, Ревус топ (по 12 мл на 10 л), Топаз или Фалькон по 6 мл, Скор 8 мл на 10 л, либо эквивалентный препарат.

Чайно-гибридная роза Блек Мэджик также нуждается в профилактических обработках

Флорибунда Леонардо да Винчи — очень устойчива к болезням, но профилактика и ей не повредит

