Не делайте этого 11 февраля, если не хотите привлечь беду: строгие запреты в этот день

Этот день не о громких обрядах, а о внимательности к себе

В эту среду православные христиане и греко-католики чтят память святого священномученика Власия, епископа Севастийского по новому стилю. По старому календарю событие отмечалось 24 февраля.

Святой Власий был епископом города Севастия. По церковным преданиям он был не только духовным пастырем, но и врачом, который помогал людям и животным. Во время гонений на христиан при императоре Ликинии Власий скрывался в горах, где дикие звери приходили к нему без страха, словно признавая его святость.

Святой погиб мученической смертью, отказавшись отречься от веры. Он считается покровителем телесного здоровья, исцеления от болезней горла и внутренней силы в испытаниях.

Традиции и приметы 11 февраля

В украинской народной традиции день святого Владыка имел четкое практическое значение. В этот день молились о здоровье семьи и скота. Хозяева пытались не перегружать себя физически, считая день "переломным" между зимней усталостью и ожиданием весны.

ясный и сухой день – до ранней и спокойной весны;

– до ранней и спокойной весны; снег или слякоть — весна будет затяжной и холодной;

— весна будет затяжной и холодной; Если в этот день домашние животные ведут себя неспокойно, то ждали смены погоды.

зима. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Что нельзя делать 11 февраля

нельзя относиться безразлично к животным — считается, что это " отвращает" защиту святого;

одалживать или брать взаймы еду — это может принести в дом бедность;

ссориться — сказанное в этот день "придирается к человеку" надолго;

надолго; переедать или злоупотреблять алкоголем — Власий считался покровителем умеренности и телесного равновесия.

