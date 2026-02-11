Не робіть цього 11 лютого, якщо не хочете притягнути біду: суворі заборони цього дня

Цей день не про гучні обряди, а про уважність до себе

Цієї середи православні християни та греко-католики вшановують пам'ять святого священномученика Власія, єпископа Севастійського за новим стилем. За старим календарем подія відзначалася 24 лютого.

Святий Власій був єпископом міста Севастія. За церковними переказами, він був не лише духовним пастирем, а й лікарем, який допомагав людям і тваринам. Під час гонінь на християн за імператора Лікінія Власій переховувався в горах, де дикі звірі приходили до нього без страху, ніби визнаючи його святість.

Святий загинув мученицькою смертю, відмовившись зректися віри. Він вважається покровителем тілесного здоров’я, зцілення від хвороб горла та внутрішньої сили у випробуваннях.

Традиції та прикмети 11 лютого

В українській народній традиції день святого Власія мав чітке практичне значення. Цього дня молилися за здоров’я сім’ї та худоби. Господарі намагалися не перевантажувати себе фізично, вважаючи день "переломним" між зимовою втомою та очікуванням весни.

ясний і сухий день — до ранньої та спокійної весни;

— до ранньої та спокійної весни; сніг або сльота — весна буде затяжною й холодною;

— весна буде затяжною й холодною; якщо цього дня домашні тварини поводяться неспокійно, чекали зміни погоди.

Зима. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Що не можна робити 11 лютого

не можна ставитися байдуже до тварин — вважається, що це "відвертає" захист святого;

позичати або брати в борг їжу — це може принести в дім бідність;

сваритися — сказане цього дня "чіпляється до людини" надовго;

переїдати чи зловживати алкоголем — Власій вважався покровителем поміркованості й тілесної рівноваги.

