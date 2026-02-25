Искусство на рубеже сезонов: в "Софии Киевской" открывается масштабный выставочный проект
-
-
С 25 февраля 2026 года в галерее "Хлібня" Национального заповедника "София Киевская" начнет работу междисциплинарный выставочный проект "Искусство на рубеже сезонов 2026". Организатором события выступает БО "БФ Доброе сердце Киев" в партнерстве с заповедником.
Экспозиция объединяет работы более пятидесяти художников – от признанных классиков до новых имен, открытия которых стали рефлексией на вызовы современности. Проект построен как трилогия, исследующая историческую память, международную солидарность и преемственность украинской женской художественной традиции.
Три измерения несокрушимости
Проект структурируется вокруг трех тематических блоков, каждый из которых раскрывает разные аспекты украинского бытия:
1. "Между огнем и тишиной". Центральной темой стало творческое переосмысление жизни без теплоснабжения в условиях морозной зимы 2026 года.
Особые экспонаты: серия картин Сергея Захарова "Зима 26-го", керамические объекты Виктора Буткалюка и Геннадия Гутгарца "Антикниги" как знания без текста, олицетворяющие тревожную тишину между сиренами, мультимедийный проект Алексея Владимировна, тревожная тишина в фотографиях Николая Троха, Евгении Белорусец и Павла Мазая.
2. "Украина Соборная Независимая. Эмоции друзей". Блок посвящен героической борьбе украинцев и поддержке мирового сообщества. У выставки уже есть история – ее первая презентация состоялась в августе 2025 года в несокрушимом Херсоне.
Символ стойкости: картина с оптической иллюзией, выдержавшая атаку российского осколочного снаряда во время выставки в Херсоне.
Международный диалог: произведения японских и эстонских израильских художников демонстрируют солидарность людей доброй воли со всего мира с Украиной.
3. "Фантастические импровизации украинских художниц ХХІ века". Эта часть посвящена декоративизму как общей черте, объединяющей разные поколения украинских художниц.
Кроме классических полотен, посетителей ждет серия произведений с дополненной реальностью (AR).
Ключевые акценты выставки
✓ Диалог эпох : цитирование произведений 1000-летней давности, участие в проекте гениев украинского искусства Федора Тетянича, Николая Троха, Николая Белоуса и современных авторов мультимедийных инсталляций.
✓ География боли и надежды: от трагедий периода Княжеской эпохи до разрушенного Драмтеатра Мариуполя и заснеженных улиц Киева 2026 года.
✓ Философия выживания: искусство как способ найти свет в самые темные и холодные времена.
"Эта выставка – не просто констатация фактов войны. Это попытка зафиксировать ту самую "тишину между тревогами", которая не является спокойствием, но является пространством для создания новых смыслов", – отмечают организаторы и добавляют в качестве эпиграфа к проекту цитату из Пауля Целана:
"Я тоже пишу не для мертвых, а для живых — но для таких, которые знают, что мертвые тоже есть".
Где: г. Киев, ул. Владимирская, 24 (Галерея "Хлібня").
Когда: Открытие общего проекта – 25 февраля в 16:00.