Вонь из раковины на кухне легко устранить: вам понадобится сода и уксус

Неприятный запах из раковины на кухне можно быстро вывести

Многие хозяйки сталкивались с проблемой неприятного запаха на кухне. Первое, что приходит на ум, что воняет из мусорного ведра или из холодильника. Однако проблема может скрываться в раковине.

"Телеграф" рассказывает, как быстро избавиться от неприятного запаха из раковины с помощью простых домашних средств.

Лайфхак с содой и уксусом

Конечно же, решить проблему со стоком на кухне можно, применяя дорогую покупную химию. Но есть и более простой и эффективный способ, пишет Express.

Неприятный запах может появляться в раковине из-за остатков пищи, налипания жира или комков волос, которые попали в сточную трубу. Соответственно, решать эту проблему нужно прочисткой этой самой трубы.

Для этого вам понадобится сода и обычный столовый уксус. Засыпьте столовую ложку соды в раковину, затем залейте немного неразбавленного уксуса. После этого вы услышите шипение — так и должно быть. Оставьте все это примерно на полчаса.

После истечения времени налейте в трубу небольшое количество кипятка. Он должен смыть все остатки засорения. Если не уверены, что вся грязь ушла — повторите процедуру на следующий день.

А для более глубокой очистки канализации, нужно увеличить дозировку: соды насыпьте полстакана, а потом залейте стаканом уксуса и оставьте на час. В конце хорошо промойте все горячей водой, залейте примерно 2-3 литра.

