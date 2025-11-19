Понадобится только стакан кипятка: как бесплатно почистить стиралку от неприятного запаха

Избавиться от запаха из стиральной машины можно без дорогой химии

Иногда бывает так, что стиральная машина начинает вонять. Это происходит из-за постоянной влажности и возможного засорения после многих циклов стирки. Однако есть способы, как побороть эту вонь из бытовой техники.

"Телеграф" рассказывает, как очистить стиральную машину от неприятных запахов без использования дорогой бытовой химии.

Лайфхак с кипятком для стиралки

Если заметили, что после стирки белья из вашей стиральной машины неприятно пахнет, самое время заняться ее очисткой, пишет Express. Как оказалось, в этом может помочь обычный стакан горячей воды.

Все что нужно сделать — залить кипяток в отсек, куда обычно заливаете моющие средства для стирки. Горячая вода поможет прочистить шланг в вашей стиральной машине. А это в свою очередь обеспечит тщательную чистку всей стиралки.

Дело в том, что в этот шланг обычно попадает холодная вода, которая недостаточно очищает трубку, которая ведет в барабан. Поэтому и появляется неприятный запах. А вот горячая вода поможет очистить машинку изнутри и, соответственно, избавит от вони.

