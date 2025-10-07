Понадобится одно копеечное средство: как очистить дверцу духовки от застарелого жира

Это средство точно есть у вас на кухне

Очистка духовки обычно не первоочередное задание на кухне. Именно поэтому со временем там накапливается жир и грязь, которые потом сложно вывести. Однако с помощью простого и недорогого домашнего средства можно справиться с этой задачей.

"Телеграф" расскажет, как очистить дверцу духовки от устаревшего жира.

Как помыть дверцу духовки?

Чтобы избавиться от налипшего жира и брызг на дверце духовки, вам понадобится обычная сода, пишет Express. Просто посыпьте стекло духовки пищевой содой, а потом мокрой тряпкой протрите его. У вас должна получиться эффективная чистящая паста, которую нужно равномерно распределить по всей поверхности дверцы и оставить на 5 минут.

Спустя это время вы сможете быстро и без лишних усилий удалить весь скопившийся жир на дверце духовки. Если же остались жирные пятна, добавьте еще соды, протрите влажной тряпкой и оставьте еще на 5 минут. После этого весь жир быстро уйдет.

Как оказалось, пищевая сода — это натуральное и мягкое абразивное средство, которое бережно удаляет жирные пятна или потеки, которые накапливаются на дверце духовки. Она также впитывает и поглощает жир, очищая поверхность стекла на дверце. Конечно, использование соды может потребовать больше времени и усилий, однако, это не так вредно, как бытовая химия.

