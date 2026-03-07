Черная плесень исчезнет за 15 минут: простое бюджетное средство против грибка

Появление черной плесени в доме — проблема, с которой сталкиваются тысячи украинцев, особенно в осенне-зимний период.

Чаще грибок образуется из-за повышенной влажности и недостаточной вентиляции помещений. Игнорировать проблему нельзя: споры плесени могут негативно влиять на дыхательную систему и общее самочувствие. Как избавиться от черной плесени рассказывает "Телеграф".

Эксперты по ремонту и обслуживанию жилья отмечают, что эффективное средство против черной плесени можно приготовить самостоятельно. Для этого необходимо смешать четыре части воды с одной частью отбеливателя, перелить раствор в бутылку с пульверизатором и обработать пораженную поверхность. Средство следует оставить примерно на 15 минут, после чего протереть участок влажной губкой или тряпкой.

Специалисты отмечают: хотя некоторые избегают использования бытовой "химии", именно отбеливающие средства демонстрируют лучшие результаты в борьбе с грибком. В то же время, важно проверять не только одну проблемную зону, но и другие потенциально уязвимые места — кухню, ванную комнату и туалет. Именно там из-за повышенной влажности и перепадов температур плесень появляется чаще всего.

Отдельное внимание эксперты советуют уделять профилактике. Одной из распространенных ошибок является сушка одежды на батареях отопления. Хотя это кажется удобным способом ускорить высыхание вещей, влага улетучивается непосредственно в воздух, повышая уровень влажности в комнате и создавая благоприятные условия для развития грибка.

Чтобы избежать проблемы, рекомендуется регулярно проветривать помещение — по меньшей мере на 5 минут в день, даже в холодное время года. Такой подход широко практикуют в Германии: метод короткого интенсивного проветривания помогает поддерживать здоровый микроклимат в квартире и предотвращать появление плесени.

Специалисты подчеркивают: своевременное реагирование и соблюдение простых правил вентиляции позволяют не только избавиться от черной плесени, но и предотвратить ее повторное появление.