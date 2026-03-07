Чорна цвіль зникне за 15 хвилин: простий бюджетний засіб проти грибка

Поява чорної цвілі в оселі — проблема, з якою стикаються тисячі українців, особливо в осінньо-зимовий період.

Найчастіше грибок утворюється через підвищену вологість і недостатню вентиляцію приміщень. Ігнорувати проблему не можна: спори плісняви можуть негативно впливати на дихальну систему та загальне самопочуття. Як позбутися чорної цвілі розповідає "Телеграф".

Експерти з ремонту та обслуговування житла зазначають, що ефективний засіб проти чорної цвілі можна приготувати самостійно. Для цього потрібно змішати чотири частини води з однією частиною відбілювача, перелити розчин у пляшку з пульверизатором і обробити уражену поверхню. Засіб слід залишити приблизно на 15 хвилин, після чого протерти ділянку вологою губкою або ганчіркою.

Фахівці наголошують: хоча дехто уникає використання побутової "хімії", саме відбілювальні засоби демонструють найкращі результати у боротьбі з грибком. Водночас важливо перевіряти не лише одну проблемну зону, а й інші потенційно вразливі місця — кухню, ванну кімнату та туалет. Саме там через підвищену вологість і перепади температур цвіль з’являється найчастіше.

Окрему увагу експерти радять приділяти профілактиці. Однією з поширених помилок є сушіння одягу на батареях опалення. Хоча це здається зручним способом пришвидшити висихання речей, волога випаровується безпосередньо в повітря, підвищуючи рівень вологості в кімнаті та створюючи сприятливі умови для розвитку грибка.

Щоб уникнути проблеми, рекомендується регулярно провітрювати приміщення — щонайменше на 5 хвилин щодня, навіть у холодну пору року. Такий підхід широко практикують у Німеччині: метод короткого інтенсивного провітрювання допомагає підтримувати здоровий мікроклімат у квартирі та запобігати появі цвілі.

Фахівці підкреслюють: своєчасне реагування та дотримання простих правил вентиляції дозволяють не лише позбутися чорної цвілі, а й запобігти її повторній появі.