Вымойте окна перед Пасхой без вредной химии: как сделать действенный раствор
Эффективное моющее средство можно сделать в домашних условиях
В 2026 году Пасха в Украине будет отмечаться уже через месяц — 12 апреля. Традиционно, к такому важному празднику нужно вымыть окна, что может быть не просто после зимы, и убрать в доме.
Сейчас на рынке есть много средств для чистки стеклянных поверхностей, но не все они могут похвастаться эффективностью. Однако в ТикТок украинка поделилась рецептом простого раствора, легко отмывающего загрязнения и не оставляющего разводов.
Рецепт раствора для мытья окон
Эффективное моющее средство можно легко сделать своими руками. Для этого понадобятся следующие ингридиенты:
- 200 мл воды;
- 100 мл спирта/водки;
- 100 мл уксуса;
- 1 ложка глицерина.
После этого раствор нужно тщательно перемешать и перелить в емкость с распылителем. Средства должно хватить надолго.
Дальнейший алгоритм действий
Перед самой мойкой окон, нужно собрать с них пыль салфеткой. А затем, используя ранее сделанное средство и тряпку из микрофибры, можно мыть стекло.
"Протереть сухой тряпкой или салфеткой пыль, а затем распределить средство на окно и протереть тряпкой для стекла. Результат будет огонь, без разводов, пятен, а пыль будет оседать дольше. Более того, средство еще борется с плесенью на окнах", — рассказала девушка.
@sizovasofiaa Набридли вічно брудні вікна?- лови лайфхак 🫶🏻 Інгредієнти: 🌿 200 мл води 🌿 100 спирту/горілки 🌿 100 оцету 🌿 🥄 гліцерину Протерти сухою ганчіркою чи серветкою пил, а потім розподілити засіб на вікно та протерти ганчіркою для скла☺️ результат буде 🔥 без розводів, плям та пил буде осідати довше 🤔 Засіб бореться з пліснявою на вікнах 👀 #лайфхак #рек #вікна #прибирання #ідея ♬ оригінальний звук — Сізова Софія
По ее словам, этот раствор для мытья окон ничем не уступает магазинным средствам. В отдельных случаях он может быть даже более эффективным, ведь после применения он активно испаряется и окна быстрее высыхают.
