Вымойте окна перед Пасхой без вредной химии: как сделать действенный раствор

Эффективное моющее средство можно сделать в домашних условиях

В 2026 году Пасха в Украине будет отмечаться уже через месяц — 12 апреля. Традиционно, к такому важному празднику нужно вымыть окна, что может быть не просто после зимы, и убрать в доме.

Сейчас на рынке есть много средств для чистки стеклянных поверхностей, но не все они могут похвастаться эффективностью. Однако в ТикТок украинка поделилась рецептом простого раствора, легко отмывающего загрязнения и не оставляющего разводов.

Рецепт раствора для мытья окон

Эффективное моющее средство можно легко сделать своими руками. Для этого понадобятся следующие ингридиенты:

200 мл воды;

100 мл спирта/водки;

100 мл уксуса;

1 ложка глицерина.

После этого раствор нужно тщательно перемешать и перелить в емкость с распылителем. Средства должно хватить надолго.

Раствор лучше применять из распылителя. Фото Скриншот

Дальнейший алгоритм действий

Перед самой мойкой окон, нужно собрать с них пыль салфеткой. А затем, используя ранее сделанное средство и тряпку из микрофибры, можно мыть стекло.

"Протереть сухой тряпкой или салфеткой пыль, а затем распределить средство на окно и протереть тряпкой для стекла. Результат будет огонь, без разводов, пятен, а пыль будет оседать дольше. Более того, средство еще борется с плесенью на окнах", — рассказала девушка.

По ее словам, этот раствор для мытья окон ничем не уступает магазинным средствам. В отдельных случаях он может быть даже более эффективным, ведь после применения он активно испаряется и окна быстрее высыхают.

Мытье окон может быть легким. Фото иллюстративное

Ранее "Телеграф" рассказывал, как в магазинах не оставить всю зарплату перед Пасхой. Это поможет отметить без новых кредитов.