Ложки и вилки засверкают как новые: простой способ убрать налет за минуты (видео)

Со временем даже самые качественные столовые приборы теряют блеск. На ложках и вилках появляется темный налет, остатки жира и устаревшие пятна от еды, особенно заметные между зубцами вилок или в декоративных узорах. Обычная мойка посуды часто не помогает полностью избавиться от таких загрязнений. Впрочем, существует несколько простых домашних способов, которые помогут быстро вернуть столовым приборам чистоту и блеск. Об этом говорится на TikTok-странице "callmeost".

Как убрать старый налет на столовых приборах

Фольга, сода и кипяток

Один из самых популярных способов очистки столовых приборов – замачивание в воде с содой и фольгой. Для этого нужно взять глубокую миску или кастрюлю и застелить ее дно пищевой фольгой. Сверху выложить ложки и вилки, после чего насыпать 2–3 столовых ложки пищевой соды. Затем приборы следует залить крутым кипятком так, чтобы вода полностью их покрывала, и оставить примерно на 10–15 минут.

После этого ложки и вилки нужно достать из воды и протереть губкой. Грязь и темный налет обычно легко отходят. Такой эффект объясняется химической реакцией: горячая вода, сода и алюминиевая фольга вступают во взаимодействие, в результате чего окисление переходит с поверхности металла на фольгу. Именно поэтому налет постепенно исчезает, а приборы снова начинают сверкать.

Кислородный порошок

Еще один простой способ – использование кислородного порошка, который часто применяют для отбеливания или чистки кухонных принадлежностей. В глубокую миску нужно налить горячую воду и добавить 1–2 столовых ложки кислородного порошка. Раствор следует хорошо перемешать, после чего погрузить в него ложки и вилки на 20–30 минут. Когда порошок растворяется в горячей воде, выделяется активный кислород, помогающий расщеплять жир и старый налет. После замачивания прибор достаточно промыть под проточной водой и при необходимости слегка протереть губкой.

Зубная паста

Для легких загрязнений можно воспользоваться обычной зубной пастой. Она хорошо удаляет налет и возвращает металлу блеск. Небольшое количество пасты нужно нанести на влажную губку или мягкую ткань и тщательно протереть ложки и вилки. Особое внимание следует уделить участкам между зубцами вилок. Через несколько минут приборы нужно хорошо промыть водой. Важно использовать пасту без сильного отбеливающего эффекта или больших абразивных частиц, чтобы не повредить поверхность металла.

Уксус и лимон

Если столовые приборы потемнели или утратили блеск, поможет кислый раствор с уксусом и лимонным соком. Для этого необходимо смешать 1 литр воды со 100 мл столового уксуса и добавить несколько капель лимонного сока. В этот раствор следует выложить ложки и вилки, довести смесь до кипения и сразу снять с огня. Приборы нужно оставить в воде примерно на час. Кислота постепенно растворяет налет и возвращает металлу более светлый оттенок. После процедуры приборы достаточно промыть водой и протереть губкой.

Такие простые домашние способы помогают быстро справиться со старым налетом и вернуть столовым приборам аккуратный вид. Большинство ингредиентов для чистки обычно уже есть на кухне, поэтому наводить порядок в столовых приборах можно без лишних затрат.