Выглядит неприятно и больно: на свежем видео Путина заметили странную деталь

Правая рука российского лидера не впервые привлекает внимание странными изменениями

Глава России Владимир Путин на свежем видео выглядел странно. В частности бросаются в глаза его кисти с выпирающими увеличенными венами.

Видео общения главы РФ с предателем Украины, коллаборантом и предводителем группировки "ДНР" Денисом Пушилиным, публикуют российские СМИ. Хозяин Кремля, как обычно, во время таких мероприятий, сидит за столом, видна только верхняя часть тела.

Руки Путина лежат на столе. На них выделяются увеличенные вены, будто российский лидер ежедневно разгружает вагоны. Кроме того, в какой-то момент глава РФ прикрывает правую ладонь левой и начинает ее поглаживать и как бы массировать.

Набухшие вены на руках Путина

Руки Путина с увеличенными венами

Во время разговора глава РФ поглаживал левой рукой правую

Путин и раньше имел проблемы с руками

Следует отметить, что руки Путина, особенно правая, часто привлекают внимание. В феврале во время одного из публичных заявлений российский лидер почти все время крепко держался ею за стол. Даже во время жестикуляции левой, он не отпускал конец стола.

По мнению специалистов, у Путина может быть синдром паркинсонизма или экстрапирамидный синдром. Симптомы, сходные с теми, которые появляются при болезни Паркинсона, но они, вероятно, возникли на фоне другого заболевания.

Почему у Путина могут быть увеличены вены

Мы спросили об этом у искусственного интеллекта Gemini. Это явление называется "контурированные" вены. Причины могут быть разные – от возрастных изменений до приема определенных препаратов.

Наиболее вероятной причиной ИИ считает именно возраст Путина, ведь с годами меняется кожа, и вены, которые раньше были глубоко, оказываются практически под поверхностью кожи.

Также вены могут увеличиваться ситуативно – от физического или эмоционального напряжения. В то же время это может быть признаком застойных явлений или других проблем в работе сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, к увеличению вен может приводить прием определенных препаратов. Более выраженными вены могут делать антикоагулянты или гормональные препараты.

Как рассказывал "Телеграф", в октябре 2025 года Путин привлек внимание странным шествием. При движении российский лидер почти не двигал правой рукой. Она все время буквально висела у туловища.