Ложки та виделки заблищать як нові: простий спосіб прибрати наліт за хвилини (відео)

Ці поради вам знадобляться

З часом навіть найякісніші столові прибори втрачають блиск. На ложках і виделках з’являється темний наліт, залишки жиру та застарілі плями від їжі, які особливо помітні між зубцями виделок або в декоративних візерунках. Звичайне миття посуду часто не допомагає повністю позбутися таких забруднень. Втім, існує кілька простих домашніх способів, які допоможуть швидко повернути столовим приборам чистоту і блиск. Про це йдеться на TikTok-сторінці "callmeost".

Як прибрати старий наліт зі столових приборів

Фольга, сода та окріп

Один із найпопулярніших способів очищення столових приборів — замочування у воді з содою та фольгою. Для цього потрібно взяти глибоку миску або каструлю і застелити її дно харчовою фольгою. Зверху викласти ложки та виделки, після чого насипати 2–3 столові ложки харчової соди. Потім прибори слід залити окропом так, щоб вода повністю їх покривала, і залишити приблизно на 10–15 хвилин.

Після цього ложки і виделки потрібно дістати з води та протерти губкою. Бруд і темний наліт зазвичай легко відходять.Такий ефект пояснюється хімічною реакцією: гаряча вода, сода та алюмінієва фольга вступають у взаємодію, внаслідок чого окиснення переходить із поверхні металу на фольгу. Саме тому наліт поступово зникає, а прибори знову починають блищати.

Кисневий порошок

Ще один простий спосіб — використання кисневого порошку, який часто застосовують для відбілювання або чищення кухонного приладдя. У глибоку миску потрібно налити гарячу воду та додати 1–2 столові ложки кисневого порошку. Розчин слід добре перемішати, після чого занурити в нього ложки та виделки на 20–30 хвилин. Коли порошок розчиняється у гарячій воді, виділяється активний кисень, який допомагає розщеплювати жир і старий наліт. Після замочування прилади достатньо промити під проточною водою та за потреби злегка протерти губкою.

Зубна паста

Для легких забруднень можна скористатися звичайною зубною пастою. Вона добре видаляє наліт і повертає металу блиск. Невелику кількість пасти потрібно нанести на вологу губку або м’яку тканину та ретельно протерти ложки і виделки. Особливу увагу варто приділити ділянкам між зубцями виделок. Через кілька хвилин прибори потрібно добре промити водою. Важливо використовувати пасту без сильного відбілюючого ефекту або великих абразивних частинок, щоб не пошкодити поверхню металу.

Оцет і лимон

Якщо столові прибори потемніли або втратили блиск, допоможе кислий розчин з оцтом і лимонним соком. Для цього потрібно змішати 1 літр води зі 100 мл столового оцту та додати кілька крапель лимонного соку. У цей розчин слід викласти ложки та виделки, довести суміш майже до кипіння і відразу зняти з вогню.Прилади потрібно залишити у воді приблизно на годину. Кислота поступово розчиняє наліт і повертає металу світліший відтінок. Після процедури прибори достатньо промити водою і протерти губкою.

Такі прості домашні способи допомагають швидко впоратися зі старим нальотом і повернути столовим приборам охайний вигляд. Більшість інгредієнтів для чищення зазвичай уже є на кухні, тому наводити лад у столових приборах можна без зайвих витрат.