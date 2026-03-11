Весеннее равноденствие 2026: когда наступает и что запрещено делать в этот день

После этой даты день начнет стремительно расти, а ночь — сокращаться

Весеннее равноденствие — это уникальный момент в календаре, когда день практически равен ночи по продолжительности, а природа официально переходит на сторону света и тепла.

"Телеграф" рассказывает, когда наступает весеннее равноденствие в этом году и что не рекомендуется делать в этот особенный день.

Когда наступает равноденствие?

В 2026 году весеннее равноденствие наступит 20 марта в 16:45 пополудню. Это особенный день в году, когда день равен ночи, а после этого продолжительность дня будет стремительно увеличиваться.

Весеннее равноденствие 2026. Фото: сгенерировано ИИ, "Телеграф"

Что нельзя делать 20 марта?

Издавна этот день считался магическим и переломным, поэтому вокруг него сложилось множество традиций и запретов. Наши предки верили, что в этот период энергетика очень мощная, и любой негатив может "запрограммировать" ваше будущее на несколько месяцев вперед.

Поэтому на равноденствие существуют запреты, которых стоит придерживаться:

Нельзя конфликтовать и злиться — ссоры и выяснение отношений в этот день могут вернуться к вам в двойном объеме.

Не стоит грустить и зацикливаться на плохом — если провести день в унынии, то и весна может пройти в "серых тонах".

Запрещено оставлять дом в беспорядке — хаос в вещах притягивает хаос в жизнь, так что лучше избавиться от хлама накануне.

Нельзя давать деньги в долг — по народным поверьям, вместе с деньгами из дома может уйти благополучие.

