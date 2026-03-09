Лунный посевной календарь на март 2026: лучшие дни, чтобы рассада не вытянулась

Сейчас самое время спланировать посадку овощей на будущий сезон

Март — горячая пора, когда после зимы стартует новый посевной сезон. Сейчас самое время, чтобы планировать посадку растений на рассаду, в теплицу и открытый грунт. Часто огородники ориентируются на циклы Луны, чтобы подобрать максимально благоприятные дни для посадки тех или иных культур.

"Телеграф" подготовил лунный посевной календарь на март 2026, чтобы выбрать самые удачные дни для посадки рассады и не только.

Лунный посевной календарь на март 2026

Морковь: 27–31 марта — Открытая почва

Редис ранний: 27–29 марта — Посев семян в теплице

Петрушка, укроп: 1–3, 19–20, 27–28 марта — Открытая почва

Салат листовой: 1–3, 19–20 марта — Открытая почва

Лук-севок: 27–30 марта — Открытая почва

Чеснок яровой: 27–29 марта — Открытая почва

Бобовые: 1–3, 19–20 марта — Открытая почва

Картофель ранний: 27–31 марта — Открытая почва

Томаты: 1–3, 7–8, 19–21 марта — Высадка рассады в теплице

Огурцы: 1–3, 19–20 марта — Посев семян в теплице

Перец: 1–3, 7–8, 19–20 марта — Высадка рассады в теплице

Баклажаны: 1–3, 7–8 марта — Высадка рассады в теплице

Шпинат: 1–3, 19–20 марта — Посев семян в теплице

Поздняя капуста: 7–8, 15–16, 19–20 марта — Посев на рассаду на подоконнике

Кабачки: 1–3, 7–8 марта — Посев на рассаду на подоконнике

Тыква: 1–3, 7–8 марта — Посев на рассаду на подоконнике

Астры: 1–3, 7–8, 15–16 марта — Посев на рассаду

Бархатцы: 7–8, 15–16 марта — Посев на рассаду

