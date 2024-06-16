Выгнали за украинский язык: в Одессе новый скандал, данные "героя" слили в сеть (видео)

Участники громко аплодировали, когда спикер ответил отказом на просьбу говорить на украинском

В Одессе произошел языковой скандал в ходе проведения бизнес-ивента. Участница мероприятия попросила спикера говорить не на русском, а на украинском, за что ее буквально выставили за дверь.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал украинский блогер и политический эксперт Андрей Смолий. В сети вокруг ситуации начался настоящий скандал. Поведение организаторов возмутило пользователей.

Так, в ходе ивента участница попросила спикера перейти на украинский язык. На это он ответил, что ему удобнее говорить на русском. Тогда девушка сказала, что она не понимает этот язык. Спикер в свою очередь заявил: "Ребята, если вы не понимаете, я же не держу вас здесь".

После этого остальные участники начали аплодировать. После инцидента участницу буквально вывели из зала.

Отмечается, что организатором мероприятия является Виталий Ступаенко. На своей странице в Instagram он назвал произошедшее на ивенте — хайпом, за которым якобы туда пришла девушка. Что примечательно, одну из своих сториз Ступаенко перевел на украинский язык.

"Вы серьезно? Мне написало 500 человек такую х**йню. Истории смотрят 100 000 человек. Ребят, камон, девочка пришла хайпонуть", — написал он.

В комментариях под постами Виталия в Instagram разъяренные такой ситуацией пользователи оставляют свои комментарии. Они обвинили спикера в двойных стандартах, так как он разговаривает на русском, но свою социальную сеть ведет на украинском языке.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что чиновница местного Центра предоставления административных услуг (ЦПАУ) в Херсоне отказалась общаться с клиенткой на украинском языке. На вопрос, почему она на рабочем месте говорит на русском, работница сказала, что ей так удобно.