"Свинство и непрофессионализм": в Украине вспыхнул грандиозный языковый скандал (видео)

Спортивный телеканал вляпался в неприятную историю, которую сам и спровоцировал

В пятницу, 12 апреля, женская сборная Украины по теннису стартовала на не официальном чемпионате мира — Кубке Билли Джин Кинг. Лидеры нашей команды Леся Цуренко и Элина Свитолина добыли победы над представительницами Румынии.

Омрачил праздник спорта инцидент, произошедший в студии Setanta Sports, который бесплатно транслировал игру на своем YouTube-канале. После первого сета в матче Свитолиной телеканал выгнал из студии теннисного эксперта, известного харьковского бизнесмена, теннисного мецената и волонтера Юрия Сапронова. Об этом сообщил главный редактор Tribuna.ua Олег Щербаков.

Дело в том, что 60-летний Сапронов говорил в эфире на русском языке. Юрий при этом несколько раз во время прямой трансляции извинился перед телезрителями за это, а также отметил, что изучает украинский язык, правда, пока особыми успехами похвастаться не может.

Щербакова и не только возмутило то, что телеканал сам пригласил Сапронова побыть комментатором игры, во время которой выгнал его. Олег считает, что телеканал поступил по-свински и непрофессионально.

"Окей, вы не хотите, чтобы приглашенный эксперт комментировал по-русски – да, б**н, не приглашайте его. И не создавайте конфликт на ровном месте. Но пригласить и выгнать – это свинство.

Теперь вместо спортивного праздника и, надеюсь, уверенной победы Украины все будут обсуждать языковой п***ец, который устроила именно Сетанта", — написал Щербаков.

Напомним, Сапронов активно поддерживал украинских спортсменов после неоднозначного решения украинских властей запретить соревноваться с россиянами и белорусами на международной арене. Позднее Минспорта изменило свое решение, запретив соревноваться лишь с представителями стран-агрессоров, которые выступают под своим флагом.