"Пациент тяжело болен": Спартак Суббота попал в языковой скандал и возмутил сеть

Блогер регулярно оказывается в центре скандалов

Известный украинский видеоблогер Спартак Суббота попал в очередной скандал. В этот раз он касается украинского языка.

Недавно он представил новую программу под названием "Самое время". Блогер ведет ее на русском языке, что возмутило многих украинцев.

Отвечая на вопросы своих подписчиков насчет использования русского языка, он заявил, что делает свой контент "для взрослых людей". По его мнению, больше всего использование русского языка в публичном пространстве вызывает возмущение у детей и подростков.

"Тот контент, который мы делаем с Татьяной, он для взрослых людей. Он не для детей, потому что как правило почемунедержавники — это возмущенные подростки или дети. Вот они ноют не по поводу контента, а по поводу языка. Поэтому мы не пытаемся удовлетворить меньшую часть аудитории", — заявил Суббота.

Эти слова блогера вызвали волну негатива в сети. У многих возникли вопросы к состоянию его ментального здоровья.

Как известно, Спартак Суббота вместе со своим бывшим соведущим Евгением Яновичем стал популярен как эксперт "Подкаст терапии". Позже выяснилось, что Суббота говорил ложную информацию о своей степени кандидата психологических наук и ряде других моментов, связанных с образованием. В Минобразования заявили, что не нашли официальных данных о его дипломе "психолога".

Ранее "Телеграф" также писал о том, что психотерапевт Илья Полуденный обнародовал длительное расследование, в котором утверждал, что Суббота действительно не психолог и не работал в СБУ. Кроме того, автор расследования утверждал, что Суббота также вступал в интимную связь с клиентками и даже работал на "социологическую" компанию, связанную с ОПЗЖ.