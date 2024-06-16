Вигнали за українську мову: в Одесі новий скандал, дані "героя" злили у мережу (відео)

Учасники голосно аплодували, коли спікер відповів відмовою на прохання говорити українською

В Одесі стався мовний скандал під час проведення бізнес-івенту. Учасниця заходу попросила спікера говорити не російською, а українською, за що її буквально виставили за двері.

Про це у своєму Telegram-каналі розповів український блогер та політичний експерт Андрій Смолій. У мережі навколо ситуації розпочався справжній скандал. Поведінка організаторів обурила користувачів.

Так, у ході івента учасниця попросила спікера перейти українською мовою. На це він відповів, що йому зручніше говорити російською. Тоді дівчина сказала, що вона не розуміє цієї мови. Спікер у свою чергу заявив: "Хлопці, якщо ви не розумієте, я ж не тримаю вас тут".

Після цього решта учасників почали аплодувати. Після інциденту учасницю буквально вивели із зали.

Зазначається, що організатором заходу є Віталій Ступаєнко. На своїй сторінці в Instagram він назвав те, що сталося на івенті — хайпом, за яким нібито туди прийшла дівчина. Що примітно, одну зі своїх сториз Ступаєнко переклав українською мовою.

"Ви серйозно? Мені написало 500 людей таку х**йню. Історії дивляться 100 000 людей. Хлопців, камон, дівчинка прийшла хайпонути", — написав він.

У коментарях під постами Віталія в Instagram розлючені такою ситуацією користувачі залишають свої коментарі. Вони звинуватили спікера у подвійних стандартах, оскільки він розмовляє російською, але свою соціальну мережу веде українською мовою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що чиновниця місцевого Центру надання адміністративних послуг (ЦПАУ) у Херсоні відмовилася спілкуватися з клієнткою українською мовою. На питання, чому вона на робочому місці говорить російською, працівниця сказала, що їй так зручно.