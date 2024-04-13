В Украине громкий языковой скандал: телеканал позвал в эфир известного волонтера, а затем выгнал его

Спортивный канал пригласил в студию русскоязычного гостя, а затем выгнал его из эфира

Праздник большого тенниса на телеканале Setanta Sports омрачил языковый скандал. Во время теннисного матча украинки Элины Свитолиной на Кубке Билли Джин Кинг из студии выгнали приглашенного эксперта, известного харьковского бизнесмена, мецената и волонтера Юрия Сапронова.

Прямая трансляция игры велась на YouTube-канале Setanta Sports, где некоторым пользователям не понравилось, что Сапронов говорит на русском языке. После звонка от руководства телеканала эксперта выгнали из эфира. На страничке бизнесмена в Facebook разгорелись споры касательно этого инцидента.

60-летний Сапронов во время трансляции трижды объяснил, почему ведет эфир на русском. Он отметил, что начал изучать украинский язык, однако для комментирования матчей его знаний пока не достаточно. Тем не менее Setanta Sports выгнала теннисного эксперта, которого сам телеканал пригласил в студию. Это спровоцировало волну хейта против "Сетанты".

После 1-го сета в матче Свитолиной Сапронов внезапно пропал из эфира

В соцсетях пользователи массово поддерживают Сапронова, учитывая его значимую помощь защитникам Харькова после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, а также огромную роль в развитии тенниса в стране. Также в сети требуют извинений от телеканала.

Напомним, с расписанием и результатами матча квалификации Кубка Билли Джин Кинг Украина — Румыния можно ознакомиться на сайте "Телеграф".

Ранее в украинском теннисе прогремел скандал из-за слов отечественного теннисиста про коллег из женского тура.