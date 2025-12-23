В Черкассах резко изменится погода на Новый год: когда и каких сюрпризов ждать
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Влияние морозного антициклона будет препятствовать формированию облачности
Черкассы и область может накрыть похолодание уже на новогодних праздниках. Столбики термометров опустятся ощутимо.
Что нужно знать:
- На Украину несется антициклон
- Новогодние дни будут холодными в Черкасской области
- В городе может выпасть снег
Об этом свидетельствуют прогнозы погоды.
Так, по данным синоптиков с meteofor, с 1 по 4 января в Черкасской области ожидаются морозы. Температура воздуха может опустится до -5-9 градусов. Также в эти дни могут выпасть осадки в виде небольшого снега.
Аналогичного мнения придерживаются и специалисты сервиса meteo.ua. По их прогнозу с 1 по 5 января в области может похолодать до -5-9 градусов. Вероятен небольшой снег.
Похолодание в Украине
Напомним, что о похолодании в Украине ранее в комментарии "Телеграфу" предупреждал и синоптик Игорь Кибальчич.
По его словам, мощный антициклон со Скандинавского полуострова постепенно распространит свое влияние на большую часть Европы и принесет понижение температуры.
"Самыми холодными станут 25 и 26 декабря и предновогодние дни с 29 по 31 декабря. Кроме того, рассеется пасмурность, которая покрывала Украину почти весь декабрь", — сказал Кибальчич.
Он добавил, что солнечных дней станет больше. Поскольку влияние морозного антициклона будет препятствовать формированию облачности.
Напомним, ранее мы писали о том, выпадет ли в Украине снег на Рождество 2025.