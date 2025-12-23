В Черкассах резко изменится погода на Новый год: когда и каких сюрпризов ждать

Влияние морозного антициклона будет препятствовать формированию облачности

Черкассы и область может накрыть похолодание уже на новогодних праздниках. Столбики термометров опустятся ощутимо.

Что нужно знать:

На Украину несется антициклон

Новогодние дни будут холодными в Черкасской области

В городе может выпасть снег

Об этом свидетельствуют прогнозы погоды.

Так, по данным синоптиков с meteofor, с 1 по 4 января в Черкасской области ожидаются морозы. Температура воздуха может опустится до -5-9 градусов. Также в эти дни могут выпасть осадки в виде небольшого снега.

Погода в Черкассах и области

Аналогичного мнения придерживаются и специалисты сервиса meteo.ua. По их прогнозу с 1 по 5 января в области может похолодать до -5-9 градусов. Вероятен небольшой снег.

Погода в Черкассах и области

Похолодание в Украине

Напомним, что о похолодании в Украине ранее в комментарии "Телеграфу" предупреждал и синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, мощный антициклон со Скандинавского полуострова постепенно распространит свое влияние на большую часть Европы и принесет понижение температуры.

"Самыми холодными станут 25 и 26 декабря и предновогодние дни с 29 по 31 декабря. Кроме того, рассеется пасмурность, которая покрывала Украину почти весь декабрь", — сказал Кибальчич.

Он добавил, что солнечных дней станет больше. Поскольку влияние морозного антициклона будет препятствовать формированию облачности.

Напомним, ранее мы писали о том, выпадет ли в Украине снег на Рождество 2025.