Отключения света в Одессе 27 января. Действуют ли графики

Ситуация со светом в областном центре сложная, враг нанес существенные повреждения объектам энергетики

В Одессе, которую Россия массированно атаковала беспилотниками в ночь на вторник, 27 января, продолжаются аварийные отключения света. В областном центре, части Одесского района и в отдельных районных центрах области действуют экстренные отключения не по графику.

Важно понимать, что ситуация в энергетике динамичная, потому может изменяться. Графики действуют только для жителей области и только там, где позволяетт состояние сети. В тех населенных пунктах области, где применяют стабилизационные отключения, график на 27 января такой:

Графики отключения света в Одесской области 27 января

Где можно узнать актуальную информацию об отключениях света в Одессе и области

на сайте компании ДТЭК "Одесские электросети";

в группе Viber ;

в чате-боте в Telegram.

Как сообщал "Телеграф", из-за непогоды затруднено движение поездов по всей Украине. Самая сложная ситуация в Одесской области, где сплошной гололед покрыл линию электропередач. Многие поезда следуют с задержками. Наибольшие отставания у рейсов Одесса – Ужгород +8:12, Одесса – Ковель +6:10, Одесса – Черновцы +6:01. Поезд №6251 Вапнярка – Одесса-Главная следует с задержкой +4 часа.