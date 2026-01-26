В Одессе есть "кастрюльники". Ни за что не догадаетесь, кого называют этим словом

К кухне эти люди отношения не имеют

В украинском языке кроме всем известных слов есть такие, которые используются в определенном регионе. Иногда жители других областей даже не могут догадаться, что означают эти диалектизмы — мало кто угадает, что означает слово "кастрюльник" в Одесской области.

Как следует из теста на знание украинского языка разных регионов, " кастрюльник" — это таксист, так говорят в Одессе. " Кастрюлить" означает таксовать. Сейчас этот термин постепенно уходит в прошлое, но для одесситов это целая эпоха, его активно использовали в 90-х и начале 2000-х.

Почему таксистов называли "кастрюльниками"

Вероятнее всего, название связано с тем, что в 90-е и начале 2000-х люди таксовали на очень старых советских автомобилях (Жигули, Москвичи). Двигатели у них работали громко и с характерным бряцанием. Казалось, будто в багажнике или под капотом перекатываются пустые кастрюли, отсюда и название.

Также, как известно, старые, разбитые автомобили часто называли "ведрами". В Одессе же — "кастрюлями". Поэтому кастрюлить — это выезжать на работу на своей старой "кастрюле". Также есть мнение, что "кастрюлить" — это "зарабатывать на кастрюлю супа". То есть не профессионально работать таксистом, а возить людей для подработки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как в закарпатских селах называют обычную тетрадь. Название напоминает мифическое существо.