Відключення світла в Одесі 27 січня. Чи діють графіки

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
Автор
Одеса без світла
Одеса без світла. Фото Ян Доброносов, колаж "Телеграф"

Ситуація зі світлом в обласному центрі складна, ворог завдав суттєвих пошкоджень об'єктам енергетики

В Одесі, яку Росія масовано атакувала безпілотниками в ніч на вівторок, 27 січня, тривають аварійні відключення світла. В обласному центрі, частині Одеського району та окремих районних центрах області діють екстрені відключення не за графіком.

Важливо розуміти, що ситуація в енергетиці динамічна, тому може змінюватися. Графіки діють лише для мешканців області і тільки там, де дозволяє стан мережі. В тих населених пунктах області, де застосовують стабілізаційні відключення, графік на 27 січня такий:

Графіки відключень світла в Одеській області 27 січня
Де можна дізнатися актуальну інформацію про відключення світла в Одесі та області

Як повідомляв "Телеграф", через негоду ускладнено рух поїздів по всій Україні. Найскладніша ситуація на Одещині, де суцільна ожеледь вкрила лінію електропередач. Багато поїздів слідують із затримками. Найбільші відставання у рейсів Одеса — Ужгород +8:12, Одеса — Ковель +6:10, Одеса — Чернівці +6:01. Поїзд №6251 Вапнярка – Одеса-Головна прямує із затримкою +4 години.

#Одеса #Світло