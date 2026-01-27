Відключення світла в Одесі 27 січня. Чи діють графіки

Ситуація зі світлом в обласному центрі складна, ворог завдав суттєвих пошкоджень об'єктам енергетики

В Одесі, яку Росія масовано атакувала безпілотниками в ніч на вівторок, 27 січня, тривають аварійні відключення світла. В обласному центрі, частині Одеського району та окремих районних центрах області діють екстрені відключення не за графіком.

Важливо розуміти, що ситуація в енергетиці динамічна, тому може змінюватися. Графіки діють лише для мешканців області і тільки там, де дозволяє стан мережі. В тих населених пунктах області, де застосовують стабілізаційні відключення, графік на 27 січня такий:

Графіки відключень світла в Одеській області 27 січня

Графіки відключень світла в Одеській області 27 січня

Де можна дізнатися актуальну інформацію про відключення світла в Одесі та області

на сайті компанії ДТЕК "Одеські електромережі";

в групі Viber;

в чат-боті в Telegram.

Як повідомляв "Телеграф", через негоду ускладнено рух поїздів по всій Україні. Найскладніша ситуація на Одещині, де суцільна ожеледь вкрила лінію електропередач. Багато поїздів слідують із затримками. Найбільші відставання у рейсів Одеса — Ужгород +8:12, Одеса — Ковель +6:10, Одеса — Чернівці +6:01. Поїзд №6251 Вапнярка – Одеса-Головна прямує із затримкою +4 години.