Россия атаковала юридический лицей Одессы. Как выглядит здание сейчас (фото)

В ходе ночной атаки на Одессу 21 февраля россияне разрушили юридический лицей. Здание фактически превратилось в руины, хотя пережило Первую и Вторую мировые войны.

В результате удара по лицею пострадавших нет

С 23 февраля обучение будет проходить в дистанционном формате

Здание лицея существовало с 1884 года

Как сообщает глава Одесской ОГА Олег Кипер, в городе частично разрушен лицей, также повреждения получили склады энергетической компании. Известно о двух раненых.

В сети уже публикуют фото разрушенного Одесского юридического колледжа. На снимках видно, что здание получило значительные повреждения, ведь прилет произошел фактически в его центре. Разрушен первый и второй этаж, некоторые части лицея уже обрушились.

Одесский юридический лицей после атаки. Фото: местные каналы

Как выглядит Одесский юридический лицей после атаки. Фото: местные каналы

Директор учебного заведения Александр Герега рассказал "Думской", что взрыв сильно повредил учебные классы на втором этаже, также в здании выбиты стекла. К счастью, в лицее никто не пострадал. Однако восстановят ли здание — открытый вопрос.

"Очень пострадали кабинеты с фасадной стороны по улице Европейской. Три кабинета полностью уничтожены, в других — разрушение потолка и выбитые окна. Главное, что никто не пострадал", — рассказывает Герега.

Одесский юридический лицей после атаки. Фото: местные каналы

Авдитория Одесского юридического лицея после атаки Фото: местные каналы

Известно, что в лицее учатся 199 учеников в девяти классах. Среди работников раненых нет – охранник во время атаки был в укрытии. С 23 февраля заведение будет работать дистанционно.

Отметим, что Одесский юридический лицей расположен в историческом центре города, на пересечении улиц Екатерининской и Базарной. Это здание было построено в период между 1875 и 1884 годами. Лицей фактически пережил две мировые войны, но россияне разрушили его.

Одесский юридический лицей до атаки

Одесский юридический лицей до атаки

