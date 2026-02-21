Укр

Россия атаковала юридический лицей Одессы. Как выглядит здание сейчас (фото)

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Одесский юридический лицей Новость обновлена 21 февраля 2026, 13:28
Одесский юридический лицей. Фото Коллаж "Телеграфа"

Обучение в дальнейшем будет проходить дистанционно

В ходе ночной атаки на Одессу 21 февраля россияне разрушили юридический лицей. Здание фактически превратилось в руины, хотя пережило Первую и Вторую мировые войны.

Что нужно знать:

  • В результате удара по лицею пострадавших нет
  • С 23 февраля обучение будет проходить в дистанционном формате
  • Здание лицея существовало с 1884 года

Как сообщает глава Одесской ОГА Олег Кипер, в городе частично разрушен лицей, также повреждения получили склады энергетической компании. Известно о двух раненых.

В сети уже публикуют фото разрушенного Одесского юридического колледжа. На снимках видно, что здание получило значительные повреждения, ведь прилет произошел фактически в его центре. Разрушен первый и второй этаж, некоторые части лицея уже обрушились.

Одесский юридический лицей
Одесский юридический лицей после атаки. Фото: местные каналы
Одесский юридический лицей
Как выглядит Одесский юридический лицей после атаки. Фото: местные каналы

Директор учебного заведения Александр Герега рассказал "Думской", что взрыв сильно повредил учебные классы на втором этаже, также в здании выбиты стекла. К счастью, в лицее никто не пострадал. Однако восстановят ли здание — открытый вопрос.

"Очень пострадали кабинеты с фасадной стороны по улице Европейской. Три кабинета полностью уничтожены, в других — разрушение потолка и выбитые окна. Главное, что никто не пострадал", — рассказывает Герега.

Одесский юридический лицей
Одесский юридический лицей после атаки. Фото: местные каналы
Одесский юридический лицей
Авдитория Одесского юридического лицея после атаки Фото: местные каналы

Известно, что в лицее учатся 199 учеников в девяти классах. Среди работников раненых нет – охранник во время атаки был в укрытии. С 23 февраля заведение будет работать дистанционно.

Отметим, что Одесский юридический лицей расположен в историческом центре города, на пересечении улиц Екатерининской и Базарной. Это здание было построено в период между 1875 и 1884 годами. Лицей фактически пережил две мировые войны, но россияне разрушили его.

Одесский юридический лицей до атаки
Одесский юридический лицей до атаки
Одесский юридический лицей до атаки
Одесский юридический лицей до атаки

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ночь на 17 февраля Россия нанесла комбинированный массированный удар по Украине.

Теги:
#Одесса #Колледж #Атака #Война с РФ