Росія атакувала юридичний ліцей Одеси. Як виглядає будівля зараз (фото)

Навчання надалі проходитиме дистанційно

Під час нічної атаки на Одесу 21 лютого росіяни зруйнували юридичний ліцей. Будівля фактично перетворилась на руїни, хоча пережила Першу та Другу світові війни.

Що треба знати:

Внаслідок удару по ліцею постраждалих немає

З 23 лютого навчання відбуватиметься у дистанційному форматі

Будівля ліцею існувала з 1884 року

Як повідомляє голова Одеської ОДА Олег Кіпер, у місті частково зруйновано ліцей, також пошкоджень зазнали склади енергетичної компанії. Відомо про двох поранених.

У мережі вже публікують фото зруйнованого Одеського юридичного коледжу. На знімках видно, що будівля отримала значні пошкодження, адже приліт стався фактично в її центр. Зруйновано перший та другий поверх, деякі частини ліцею вже обвалилися.

Одеський юридичний ліцей псіля атаки. Фото: місцеві канали

Директор навчального закладу Олександр Герега розповів "Думській", що вибух сильно пошкодив навчальні класи на другому поверсі, також у будівлі вибито скло. На щастя, у ліцеї ніхто не постраждав. Однак чи відновлять будівлю — відкрите питання.

"Дуже постраждали кабінети з фасадної сторони по вулиці Європейській. Три кабінети повністю знищено, в інших — руйнування стелі та вибиті вікна. Головне, що ніхто не постраждав", – розповідає Герега.

Одеський юридичний ліцей псіля атаки. Фото: місцеві канали

Відомо, що ліцеї навчаються 199 учнів у дев’яти класах. Серед працівників поранених немає — охоронець під час атаки був в укритті. З 23 лютого заклад працюватиме дистанційно.

Зауважимо, що Одеський юридичний ліцей розташований в історичному центрі міста, на розі вулиць Катерининської та Базарної. Цю будівлю збудували у період між 1875 та 1884 роками. Ліцей фактично пережив дві світових війни, але росіяни зруйнували його.

Одеський юридичний ліцей до атаки

