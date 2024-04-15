Сложный язык и работа не по специальности: приветливы ли к украинцам страны Балтии

Для украинцев предусмотрены социальные выплаты, но их размер такой, что хоть от голода и не умрешь, но и шиковать не будешь.

В последние дни становится известно о новых вариантах помощи, которые готовы предоставить Украине в борьбе против России страны Балтии. Литва предлагает передать нам неактивные ТЭС для восстановления энергетической системы и направить военных для обучения наших бойцов, Эстония ищет снаряды и ракеты для РСЗО, а Латвия готовится отправить дроны собственного производства.

Кроме того, эти три страны суммарно приняли за два года полномасштабной войны более 150 тысяч украинцев. "Телеграф" узнавал у наших соотечественников, с какими вызовами они сталкиваются на балтийском побережье.

"Обнуленная" войной жизнь

С начала полномасштабной войны в Литву — наибольшую по площади и численности населения из трех балтийских стран — приехало почти 84 тыс. украинцев (часть из них впоследствии вернулись домой). Здесь, как и во многих других европейских странах, правительство продлило действие временной защиты еще на год — до марта 2025 года. А также сделало послабление в языковом вопросе — для трудоустройства нашим соотечественникам пока не нужен сертификат о сдаче экзамена. Это значительно облегчит жизнь военным мигрантам, потому что без работы в этой стране непросто. В частности, об этом свидетельствует опыт Елены и ее дочери Ярославы — жительниц Рубежного Луганской области.

— В 2014 году наш город был в оккупации два месяца. Мы думали, что уже видели войну, хотя в 2022-м поняли, что это не так, — говорит 43-летняя Елена. — С начала марта россияне сильно обстреливали Рубежное, продолжались тяжелые бои и было много разрушений. Сначала был прилёт по маминому дому, возник пожар, огонь повредил часть комнат, повылетели окна и двери. Потом, когда мы уже уехали, а это произошло 21 марта, сгорел наш дом дотла, квартира свекрови, взрывной волной вырвало рамы в квартире старшей дочери. Так мы все стали бомжами, включая 80-летнюю бабушку, и вынуждены были искать убежище где придется. Сначала все остановились в Днепре, но потом разъехались.

Вместе с дочерью Ясей Елена нашла убежище в Литве — сначала в столице, а затем в небольшом городке неподалеку.

Елена с младшей дочерью приняла предложение об эвакуации от волонтеров одной из религиозных общин. Из трех стран — Норвегии, Австрии, Литвы — выбрала последнюю из-за близости к Украине, где оставались родные.

— Мы попали в литовскую столицу, там в распределительном лагере нам выдали сим-карты, помогли заполнить миграционные документы, — рассказывает собеседница. — На тот момент все отели, общежития в городе уже были заняты, так что нам предложили вариант работы с проживанием в Вильнюсском районе. Мы согласились и вместе с попутчиками — женщиной с дочкой-подростком — оказались в пансионате на озере. Для туристов там были отдельные домики, а нам предложили выбрать комнаты в заброшенном санатории. Вроде бы это было бесплатно, но условия были не очень. Пришлось остаться, потому что деваться на тот момент нам было некуда.

Работала я горничной, знакомая — на кухне. Но зарабатывать начали не сразу, так как был не сезон, поэтому вынуждены были тратить средства с кредитных карт. Только в июле-августе и частично сентябре были заняты по полной, получали "чистыми" по 2,9 евро/час (1 евро — 42,8 грн). Но я надеялась найти работу по специальности, потому что я медицинский биолог, у меня 20-летний стаж, постоянно училась, а с войной жизнь обнулилась. Дома ты был специалистом, а здесь моешь туалеты на пляже и гребешь камни граблями. Это было тяжело. Но в Литве, чтобы выжить, нужно работать с первого дня.

Литва помогает украинцам, главная уступка – устройство на работу без сдачи языкового экзамена.

Благодаря упорству Елена по окончании курортного сезона довольно быстро нашла желаемую вакансию. С этой целью сама написала резюме, которое помогли скорректировать местные знакомые, перевела все документы — дипломы, сертификаты, трудовую книжку.

— В Литве по сравнению с другими странами проще подтвердить образование и опыт, но перевод недешев — обошелся в 350 евро, — отмечает женщина. — Спасибо нашим соседкам, которые взяли над нами шефство и организовали сбор средств. Потому что нужно было уже платить за квартиру, у нас получалось 550 евро, и питаться, а помощь от государства единовременно только 147 евро на двоих, и еще дополнительные ежемесячные выплаты на ребенка — 96 евро (до февраля было 85 евро). Сейчас уже я получаю зарплату достаточно хорошую – 1200-1400 евро. Работала год и два месяца в лаборатории центра патологии, а сейчас в районной больнице, и жилье мы нашли в 40 км от Вильнюса вполовину дешевле.

Параллельно с работой Елена учит литовский язык и отмечает, что значительно облегчили ситуацию изменения в правилах (пока украинцев берут на работу без наличия языкового сертификата), и то, что его коллеги знают русский.

Настойчивость Елены дала результат – сейчас она работает по специальности в лаборатории больницы.

— Языковая комиссия распределила специальности по уровню языка, который нужен для работы по ней. В моем случае это B1. Тебе дают определенный срок для изучения, потом ты должен сдавать государственный экзамен, не сдал — увольняют. Но эту норму убрали. И хотя языковые курсы я посещаю, по факту для выполнения моих обязанностей язык мне не так уж необходим. С пробирками и стеклом разговаривать не нужно, для записи результатов лабораторных исследований используются международные термины. Дочь выучила язык в школе. Правда, сначала она попала в польское учебное заведение, и литовский у нее было как один из предметов. Но уже месяц как Ярослава перешла в литовскую школу, с одноклассниками частично общается на их родном языке, частично на английском, — говорит женщина.

Елена добавляет, что литовцы в целом дружелюбно относятся к украинским, поддерживают, вспоминая события 1991 года. Но есть редкие упреки в том, что из-за наплыва военных мигрантов цены полезли вверх. Больше негатива наши земляки получают от белорусов, которые ездили в Литву на заработки, а теперь не рады преференциям, которые Вильнюс предоставляет гражданам Украины.

Английский язык – в фаворе

На определенный период стала домом для украинцев и соседняя Латвия, здесь за два года обрели убежище 44 тыс. украинцев. Они также получали статус временной защиты, единовременные выплаты и различные виды социальной помощи наравне с латышами. Здесь тоже заботятся о родном языке, но дают время и возможность овладеть его иностранцам, а в общении скорее перейдут на английский, чем русский, которым владеет в большей степени старшее поколение. По крайней мере, такие выводы делает Анна, которая родилась на Черниговщине недалеко от границы с РФ, и волею судьбы оказались в балтийской стране.

— Начало полномасштабной войны застало меня с подругой на коротком отдыхе в Польше, обратные билеты у нас были как раз на 24 февраля, — говорит Анна, работавшая в тот момент в одной из частных школ Чернигова. — Возвращаться было некуда, потому что дом родителей оказался в оккупации. Но мы не считались беженцами, потому что уехали из Украины накануне всех событий. Мы и в Германию ездили, и в Чехию к знакомым, пытаясь найти вариант легализации, потому что у нас истекал срок пребывания по безвизу. Потом вернулись в Польшу, месяц работали на заводе. Здесь нам обещали сделать вид на временное проживание, но его нужно было долго ждать. И тогда мы воспользовались советом дальних родственников из Латвии, что там можно найти убежище.

Война застала Анну в Польше, откуда девушка с подругой переехала в Латвию.

Впервые в столице этой страны – Риге – Анна оказалась в первых числах мая 2022 года и с тех пор строит здесь свою жизнь. Вспоминает, что все вопросы с документами решали тогда просто и быстро. Через две недели они уже получили визу, оформили идентификационный номер и т.д.

— Зарегистрировались мы 2 мая, а единовременную помощь в размере 272 евро получили уже 19-го. В этот промежуток времени нам выдавали продукты, средства гигиены, даже одежду, потому что по факту у нас ничего не было, ведь в отпуск мы ехали на три дня с минимумом вещей, — говорит Анна. — Квартиру нам нашли знакомые, но в целом украинцам предлагали варианты временного безвозмездного проживания. И впоследствии, когда подруга вернулась в Украину, а я осталась одна в квартире, я оформляла помощь на жилье, потому что моя зарплата на тот момент была немного больше расходов на аренду и оплату коммунальных услуг. Сейчас единственная льгота, которой пользуюсь — бесплатный проезд, потому что живу в Риге, а работаю в аутлете близ Юрмалы.

В Латвии можно рассчитывать на непродолжительное бесплатное проживание и социальные выплаты.

Анна добавляет, что за время пребывания в Латвии получила второй диплом, теперь она не только педагог, но психолог. Но работать по специальности пока не позволяет то, что она не овладела языком на достаточном уровне.

— Моя начальница на первом месте работы сказала: "Не волнуйся, по ходу дела выучишь", и я начала заучать фразы, которые нужны в работе, — говорит Анна. — Сейчас могу на латышском рассказать обо всем ассортименте магазина, о цветах, размерах, предложить примерить что-то другое, посчитать, в какую сумму обойдется покупка. Но свободно высказывать свои мысли пока не получается. Хотя я и посещала языковые курсы. Дело в том, что первый год я еще училась дистанционно в Украине, поэтому в голове была мешанина из языков. А во-вторых, трудно было потому, что на занятиях все объясняют на русском, поэтому мне еще нужно было понять, о каком падеже или части предложения идет речь.

И еще такой момент: Юрмала и окрестности — это более туристический город, поэтому здесь даже важнее знать английский, ведь среди покупателей эстонцы, финны и другие иностранцы. Например, сегодня я половину рабочего времени общалась именно на этом языке. Плюс я все еще считаю, что в Латвии временно, потому и не учу дальше латышский, — отмечает девушка.

Латвийцы поддерживают украинцев, потому что чувствуют и саму угрозу от воинственного соседа.

Пока Анна планирует возвращение домой, она создала для себя и земляков украинский "островок" в соцсетях. Здесь, на своей странице в Instagram, с одной стороны предлагает книги на родном языке, символику и настольные игры, украшения и сувениры. С другой стороны, рассказывает о других украинцах, которые начинают свое дело далеко от Родины.

— Когда у меня изменились планы по возвращению, решила: если я не еду совсем на Украину, то Украина едет ко мне, — вспоминает Анна. — И после посещения родных взяла книги, наши флаги и т.д. Знакомые девушки увидели: "Ой и мы хотим!" И так понемногу стала доставлять в Латвию, а также Литву и Эстонию разные вещи, которые напоминали бы об Украине, а еще поддерживала собрание, рассказывала о девушках, которые или десерты делают, или тоже что-то продают, потому что знаю, как трудно начинать что-то новое в чужой стране. И новости стараюсь преподавать и помогать, когда обращаются земляки с какими-то вопросами, и так у нас здесь образовалась небольшая диаспора.

Работа есть, но нравится не всем

В качестве пункта временного убежища от войны выбирают украинцы и Эстонию, принявшую примерно 36 тыс. наших сограждан. И проблемы, с которыми они сталкиваются, схожи с Латвией и Литвой — для получения хорошей работы необходимо выучить язык (эстонский входит в десятку самых сложных). Также возникают проблемы с трудоустройством и "квартирным вопросом". При этом временное жилье для беженцев закрывают, потому что в нем нуждаются единицы. В значительной степени из-за того, что сейчас в страну едут те, у кого в Эстонии есть родственники или знакомые, которые помогают с размещением. По крайней мере, такое объяснение озвучил в эстонских медиа глава миграционной службы Департамента соцстрахования Лийс Палоотс.

В Эстонии украинцам предлагали в том числе проживание на паромах или кораблях.

"Жилье в Эстонии есть, но дорогостоящее. Аренда квартиры — 400-800 евро в месяц, плюс коммунальные — еще примерно 300 евро, — описал ситуацию в стране один из пользователей тематической группы. — С работой проблем нет, если вы специалист в отрасли, где общение не требуется, например токарь. Если не владеете эстонским языком, то будет получать минималку 4,76 евро/час, минус налоги.

Если же ваша профессия предполагает коммуникацию, вы являетесь врачом или психологом, то ваши дипломы не действуют автоматически в Эстонии, нужно сдавать государственный экзамен на знание языка. В стране предусмотрены социальные выплаты, но это прожиточный минимум – 200 евро на взрослого, с такой суммой – не умрешь, но и не выживешь. И есть еще со статусом стали возникать проблемы: первоначальный рассматривают до 6 месяцев и в это время вы не можете работать и не будете получать никакой помощи, и уезжать из страны нельзя".

Приехавшие в Эстонию недавно подтверждают, что с собой стоит иметь определенный запас средств на первое время, чтобы продержаться пока оформляют виды на жительство. А также добавляют, что работа есть, но не всем нравятся вакансии. Например, Ирина, живущая в курортном городке Пярну, отмечает: здесь невысокие зарплаты по сравнению с Таллинном. Без знания языка можно рассчитывать на работу на заводе или гостинице, а получить можно при этом в среднем 800-1000 евро. Для мужчин есть работа в лесу, которая лучше оплачивается, но требует хорошей физической формы и выдержки.

Эстонский язык входит в десятку самых сложных в мире, что и мешает украинцам интегрироваться.

При этом при продлении статуса временной защиты и подаче повторного заявления на получение детской и семейной помощи эстонская сторона выставила условие — доказать, что мигранты не получают такое у себя на Родине. Для этого наши соотечественники должны обратиться с электронным письмом-запросом в подразделение соцзащиты по месту регистрации в Украине и получить справку с указанием видов помощи и даты, когда выплаты были прекращены. Беженцы жалуются в группе "Ukraina sõbrad Eestis/Друзья Украины в Эстонии" в Facebook, что ждать документов вынуждены неделями. Эстонские чиновники настаивают : действуют в рамках закона, касающегося не только украинцев, но и граждан других стран, не входящих в Евросоюз.

Несмотря на трудности, с которыми сталкиваются украинцы в Эстонии, местные чиновники констатируют: их социализация все же происходит. В частности, на конец 2023 года работали 12,5 тыс. наших соотечественников, а статус безработных имело 4 тыс.

В Эстонии украинцы пытаются сохранить свою идентичность, в том числе, за счет культурной жизни.

"Большое количество беженцев из Украины сегодня занято на рынке труда, — цитирует директора Фонда интеграции Дмитрия Московцева издание ERR. — В первые годы государство скорее направляет ресурс в эту сферу, чтобы помогать людям изучать язык и адаптироваться. А в будущем, конечно, люди, которые сюда приезжают, помогут нашей экономике расти, развиваться и создавать новые рабочие места".

Также чиновники признают, что украинцы вынуждены переезжать в пределах Эстонии поближе к столице, потому что здесь местные используют русский. Ведь население территорий на побережье и островах преимущественно эстоноязычное. Однако наши соотечественники не сдаются и пытаются овладеть языком, есть те, кто получил сертификат на знание эстонского на категорию А1. Но большинство все же не рассматривают страну для длительного пребывания именно из-за сложностей с изучением языка.