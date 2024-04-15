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Сложный язык и работа не по специальности: приветливы ли к украинцам страны Балтии

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Женя Хамстер Женя Хамстер
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Страны Балтии за время полномасштабной войны предоставили убежище многим украинцам. Фотоколлаж "Телеграфа".
Страны Балтии за время полномасштабной войны предоставили убежище многим украинцам. Фотоколлаж "Телеграфа".

Для украинцев предусмотрены социальные выплаты, но их размер такой, что хоть от голода и не умрешь, но и шиковать не будешь.

В последние дни становится известно о новых вариантах помощи, которые готовы предоставить Украине в борьбе против России страны Балтии. Литва предлагает передать нам неактивные ТЭС для восстановления энергетической системы и направить военных для обучения наших бойцов, Эстония ищет снаряды и ракеты для РСЗО, а Латвия готовится отправить дроны собственного производства.

Кроме того, эти три страны суммарно приняли за два года полномасштабной войны более 150 тысяч украинцев. "Телеграф" узнавал у наших соотечественников, с какими вызовами они сталкиваются на балтийском побережье.

"Обнуленная" войной жизнь

С начала полномасштабной войны в Литву — наибольшую по площади и численности населения из трех балтийских стран — приехало почти 84 тыс. украинцев (часть из них впоследствии вернулись домой). Здесь, как и во многих других европейских странах, правительство продлило действие временной защиты еще на год — до марта 2025 года. А также сделало послабление в языковом вопросе — для трудоустройства нашим соотечественникам пока не нужен сертификат о сдаче экзамена. Это значительно облегчит жизнь военным мигрантам, потому что без работы в этой стране непросто. В частности, об этом свидетельствует опыт Елены и ее дочери Ярославы — жительниц Рубежного Луганской области.

— В 2014 году наш город был в оккупации два месяца. Мы думали, что уже видели войну, хотя в 2022-м поняли, что это не так, — говорит 43-летняя Елена. — С начала марта россияне сильно обстреливали Рубежное, продолжались тяжелые бои и было много разрушений. Сначала был прилёт по маминому дому, возник пожар, огонь повредил часть комнат, повылетели окна и двери. Потом, когда мы уже уехали, а это произошло 21 марта, сгорел наш дом дотла, квартира свекрови, взрывной волной вырвало рамы в квартире старшей дочери. Так мы все стали бомжами, включая 80-летнюю бабушку, и вынуждены были искать убежище где придется. Сначала все остановились в Днепре, но потом разъехались.

Вместе с дочерью Ясей Елена нашла убежище в Литве — сначала в столице, а затем в небольшом городке неподалеку.

Елена с младшей дочерью приняла предложение об эвакуации от волонтеров одной из религиозных общин. Из трех стран — Норвегии, Австрии, Литвы — выбрала последнюю из-за близости к Украине, где оставались родные.

Мы попали в литовскую столицу, там в распределительном лагере нам выдали сим-карты, помогли заполнить миграционные документы, — рассказывает собеседница. — На тот момент все отели, общежития в городе уже были заняты, так что нам предложили вариант работы с проживанием в Вильнюсском районе. Мы согласились и вместе с попутчиками — женщиной с дочкой-подростком — оказались в пансионате на озере. Для туристов там были отдельные домики, а нам предложили выбрать комнаты в заброшенном санатории. Вроде бы это было бесплатно, но условия были не очень. Пришлось остаться, потому что деваться на тот момент нам было некуда.

Работала я горничной, знакомая — на кухне. Но зарабатывать начали не сразу, так как был не сезон, поэтому вынуждены были тратить средства с кредитных карт. Только в июле-августе и частично сентябре были заняты по полной, получали "чистыми" по 2,9 евро/час (1 евро — 42,8 грн). Но я надеялась найти работу по специальности, потому что я медицинский биолог, у меня 20-летний стаж, постоянно училась, а с войной жизнь обнулилась. Дома ты был специалистом, а здесь моешь туалеты на пляже и гребешь камни граблями. Это было тяжело. Но в Литве, чтобы выжить, нужно работать с первого дня.

Литва помогает украинцам, главная уступка – устройство на работу без сдачи языкового экзамена.

Благодаря упорству Елена по окончании курортного сезона довольно быстро нашла желаемую вакансию. С этой целью сама написала резюме, которое помогли скорректировать местные знакомые, перевела все документы — дипломы, сертификаты, трудовую книжку.

— В Литве по сравнению с другими странами проще подтвердить образование и опыт, но перевод недешев — обошелся в 350 евро, — отмечает женщина. — Спасибо нашим соседкам, которые взяли над нами шефство и организовали сбор средств. Потому что нужно было уже платить за квартиру, у нас получалось 550 евро, и питаться, а помощь от государства единовременно только 147 евро на двоих, и еще дополнительные ежемесячные выплаты на ребенка — 96 евро (до февраля было 85 евро). Сейчас уже я получаю зарплату достаточно хорошую – 1200-1400 евро. Работала год и два месяца в лаборатории центра патологии, а сейчас в районной больнице, и жилье мы нашли в 40 км от Вильнюса вполовину дешевле.

Параллельно с работой Елена учит литовский язык и отмечает, что значительно облегчили ситуацию изменения в правилах (пока украинцев берут на работу без наличия языкового сертификата), и то, что его коллеги знают русский.

Настойчивость Елены дала результат – сейчас она работает по специальности в лаборатории больницы.

Языковая комиссия распределила специальности по уровню языка, который нужен для работы по ней. В моем случае это B1. Тебе дают определенный срок для изучения, потом ты должен сдавать государственный экзамен, не сдал — увольняют. Но эту норму убрали. И хотя языковые курсы я посещаю, по факту для выполнения моих обязанностей язык мне не так уж необходим. С пробирками и стеклом разговаривать не нужно, для записи результатов лабораторных исследований используются международные термины. Дочь выучила язык в школе. Правда, сначала она попала в польское учебное заведение, и литовский у нее было как один из предметов. Но уже месяц как Ярослава перешла в литовскую школу, с одноклассниками частично общается на их родном языке, частично на английском, — говорит женщина.

Елена добавляет, что литовцы в целом дружелюбно относятся к украинским, поддерживают, вспоминая события 1991 года. Но есть редкие упреки в том, что из-за наплыва военных мигрантов цены полезли вверх. Больше негатива наши земляки получают от белорусов, которые ездили в Литву на заработки, а теперь не рады преференциям, которые Вильнюс предоставляет гражданам Украины.

Английский язык – в фаворе

На определенный период стала домом для украинцев и соседняя Латвия, здесь за два года обрели убежище 44 тыс. украинцев. Они также получали статус временной защиты, единовременные выплаты и различные виды социальной помощи наравне с латышами. Здесь тоже заботятся о родном языке, но дают время и возможность овладеть его иностранцам, а в общении скорее перейдут на английский, чем русский, которым владеет в большей степени старшее поколение. По крайней мере, такие выводы делает Анна, которая родилась на Черниговщине недалеко от границы с РФ, и волею судьбы оказались в балтийской стране.

— Начало полномасштабной войны застало меня с подругой на коротком отдыхе в Польше, обратные билеты у нас были как раз на 24 февраля, — говорит Анна, работавшая в тот момент в одной из частных школ Чернигова. — Возвращаться было некуда, потому что дом родителей оказался в оккупации. Но мы не считались беженцами, потому что уехали из Украины накануне всех событий. Мы и в Германию ездили, и в Чехию к знакомым, пытаясь найти вариант легализации, потому что у нас истекал срок пребывания по безвизу. Потом вернулись в Польшу, месяц работали на заводе. Здесь нам обещали сделать вид на временное проживание, но его нужно было долго ждать. И тогда мы воспользовались советом дальних родственников из Латвии, что там можно найти убежище.

Война застала Анну в Польше, откуда девушка с подругой переехала в Латвию.

Впервые в столице этой страны – Риге – Анна оказалась в первых числах мая 2022 года и с тех пор строит здесь свою жизнь. Вспоминает, что все вопросы с документами решали тогда просто и быстро. Через две недели они уже получили визу, оформили идентификационный номер и т.д.

— Зарегистрировались мы 2 мая, а единовременную помощь в размере 272 евро получили уже 19-го. В этот промежуток времени нам выдавали продукты, средства гигиены, даже одежду, потому что по факту у нас ничего не было, ведь в отпуск мы ехали на три дня с минимумом вещей, — говорит Анна. — Квартиру нам нашли знакомые, но в целом украинцам предлагали варианты временного безвозмездного проживания. И впоследствии, когда подруга вернулась в Украину, а я осталась одна в квартире, я оформляла помощь на жилье, потому что моя зарплата на тот момент была немного больше расходов на аренду и оплату коммунальных услуг. Сейчас единственная льгота, которой пользуюсь — бесплатный проезд, потому что живу в Риге, а работаю в аутлете близ Юрмалы.

В Латвии можно рассчитывать на непродолжительное бесплатное проживание и социальные выплаты.

Анна добавляет, что за время пребывания в Латвии получила второй диплом, теперь она не только педагог, но психолог. Но работать по специальности пока не позволяет то, что она не овладела языком на достаточном уровне.

Моя начальница на первом месте работы сказала: "Не волнуйся, по ходу дела выучишь", и я начала заучать фразы, которые нужны в работе, — говорит Анна. — Сейчас могу на латышском рассказать обо всем ассортименте магазина, о цветах, размерах, предложить примерить что-то другое, посчитать, в какую сумму обойдется покупка. Но свободно высказывать свои мысли пока не получается. Хотя я и посещала языковые курсы. Дело в том, что первый год я еще училась дистанционно в Украине, поэтому в голове была мешанина из языков. А во-вторых, трудно было потому, что на занятиях все объясняют на русском, поэтому мне еще нужно было понять, о каком падеже или части предложения идет речь.

И еще такой момент: Юрмала и окрестности это более туристический город, поэтому здесь даже важнее знать английский, ведь среди покупателей эстонцы, финны и другие иностранцы. Например, сегодня я половину рабочего времени общалась именно на этом языке. Плюс я все еще считаю, что в Латвии временно, потому и не учу дальше латышский, — отмечает девушка.

Латвийцы поддерживают украинцев, потому что чувствуют и саму угрозу от воинственного соседа.

Пока Анна планирует возвращение домой, она создала для себя и земляков украинский "островок" в соцсетях. Здесь, на своей странице в Instagram, с одной стороны предлагает книги на родном языке, символику и настольные игры, украшения и сувениры. С другой стороны, рассказывает о других украинцах, которые начинают свое дело далеко от Родины.

— Когда у меня изменились планы по возвращению, решила: если я не еду совсем на Украину, то Украина едет ко мне, — вспоминает Анна. — И после посещения родных взяла книги, наши флаги и т.д. Знакомые девушки увидели: "Ой и мы хотим!" И так понемногу стала доставлять в Латвию, а также Литву и Эстонию разные вещи, которые напоминали бы об Украине, а еще поддерживала собрание, рассказывала о девушках, которые или десерты делают, или тоже что-то продают, потому что знаю, как трудно начинать что-то новое в чужой стране. И новости стараюсь преподавать и помогать, когда обращаются земляки с какими-то вопросами, и так у нас здесь образовалась небольшая диаспора.

Работа есть, но нравится не всем

В качестве пункта временного убежища от войны выбирают украинцы и Эстонию, принявшую примерно 36 тыс. наших сограждан. И проблемы, с которыми они сталкиваются, схожи с Латвией и Литвой — для получения хорошей работы необходимо выучить язык (эстонский входит в десятку самых сложных). Также возникают проблемы с трудоустройством и "квартирным вопросом". При этом временное жилье для беженцев закрывают, потому что в нем нуждаются единицы. В значительной степени из-за того, что сейчас в страну едут те, у кого в Эстонии есть родственники или знакомые, которые помогают с размещением. По крайней мере, такое объяснение озвучил в эстонских медиа глава миграционной службы Департамента соцстрахования Лийс Палоотс.

В Эстонии украинцам предлагали в том числе проживание на паромах или кораблях.

"Жилье в Эстонии есть, но дорогостоящее. Аренда квартиры — 400-800 евро в месяц, плюс коммунальные — еще примерно 300 евро,описал ситуацию в стране один из пользователей тематической группы. — С работой проблем нет, если вы специалист в отрасли, где общение не требуется, например токарь. Если не владеете эстонским языком, то будет получать минималку 4,76 евро/час, минус налоги.

Если же ваша профессия предполагает коммуникацию, вы являетесь врачом или психологом, то ваши дипломы не действуют автоматически в Эстонии, нужно сдавать государственный экзамен на знание языка. В стране предусмотрены социальные выплаты, но это прожиточный минимум – 200 евро на взрослого, с такой суммой – не умрешь, но и не выживешь. И есть еще со статусом стали возникать проблемы: первоначальный рассматривают до 6 месяцев и в это время вы не можете работать и не будете получать никакой помощи, и уезжать из страны нельзя".

Приехавшие в Эстонию недавно подтверждают, что с собой стоит иметь определенный запас средств на первое время, чтобы продержаться пока оформляют виды на жительство. А также добавляют, что работа есть, но не всем нравятся вакансии. Например, Ирина, живущая в курортном городке Пярну, отмечает: здесь невысокие зарплаты по сравнению с Таллинном. Без знания языка можно рассчитывать на работу на заводе или гостинице, а получить можно при этом в среднем 800-1000 евро. Для мужчин есть работа в лесу, которая лучше оплачивается, но требует хорошей физической формы и выдержки.

Эстонский язык входит в десятку самых сложных в мире, что и мешает украинцам интегрироваться.

При этом при продлении статуса временной защиты и подаче повторного заявления на получение детской и семейной помощи эстонская сторона выставила условие — доказать, что мигранты не получают такое у себя на Родине. Для этого наши соотечественники должны обратиться с электронным письмом-запросом в подразделение соцзащиты по месту регистрации в Украине и получить справку с указанием видов помощи и даты, когда выплаты были прекращены. Беженцы жалуются в группе "Ukraina sõbrad Eestis/Друзья Украины в Эстонии" в Facebook, что ждать документов вынуждены неделями. Эстонские чиновники настаивают : действуют в рамках закона, касающегося не только украинцев, но и граждан других стран, не входящих в Евросоюз.

Несмотря на трудности, с которыми сталкиваются украинцы в Эстонии, местные чиновники констатируют: их социализация все же происходит. В частности, на конец 2023 года работали 12,5 тыс. наших соотечественников, а статус безработных имело 4 тыс.

В Эстонии украинцы пытаются сохранить свою идентичность, в том числе, за счет культурной жизни.

"Большое количество беженцев из Украины сегодня занято на рынке труда, — цитирует директора Фонда интеграции Дмитрия Московцева издание ERR. — В первые годы государство скорее направляет ресурс в эту сферу, чтобы помогать людям изучать язык и адаптироваться. А в будущем, конечно, люди, которые сюда приезжают, помогут нашей экономике расти, развиваться и создавать новые рабочие места".

Также чиновники признают, что украинцы вынуждены переезжать в пределах Эстонии поближе к столице, потому что здесь местные используют русский. Ведь население территорий на побережье и островах преимущественно эстоноязычное. Однако наши соотечественники не сдаются и пытаются овладеть языком, есть те, кто получил сертификат на знание эстонского на категорию А1. Но большинство все же не рассматривают страну для длительного пребывания именно из-за сложностей с изучением языка.

Материал опубликован на украинском языке — читать на языке оригинала
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#Беженцы #Война #Робота #Социальная помощь #Язык #Страны Балтии