Выжить без диплома и языка: почему у украинских беженцев в Германии проблемы в поиске достойной работы

Немецкие и украинские чиновники поразили мигрантов призывом о трудоустройстве

Наши соотечественники, нашедшие убежище от войны в Германии, на днях получили письмо за подписью украинского посла и немецких чиновников с призывом трудоустраиваться. В обращении отмечается: государство как принимающая сторона сделало все для этого — организовало языковые и интеграционные курсы, сопровождение и поддержку со стороны центров занятости, так что "гости" должны воспользоваться этим и начать заботиться о своих потребностях самостоятельно.

Между тем украинцы отмечают, что с поиском работы не все так просто, как пытаются подать должностные лица. "Телеграф" разбирался, с какими именно проблемами сталкиваются наши земляки в этой европейской стране.

Адские языковые курсы

На сегодняшний день Германия является лидером в Европе по количеству мигрантов из Украины — здесь сейчас находится 1,2 млн. человек или 30% от общего количеста. Именно эту страну наши соотечественники выбирали из-за серьезной финансовой помощи на уровне государства, возможности бесплатно учить язык, повышать квалификацию и в перспективе получать более высокие зарплаты. Но, несмотря на все усилия немецкой стороны, успехов в трудоустройстве украинцев почему-то не наблюдается. К началу 2024 года работают 25,2% беженцев — такие данные обнародовал Bild.

На фоне такой нелестной статистики немецкие чиновники решили напомнить украинцам о том, что для них уже сделано и простимулировать самим приложить усилия для поиска работы. Сделали это в форме письма за подписью федерального министра труда и социальных дел Губертуса Гайля, специального уполномоченного по интеграции беженцев на рынке труда Даниэля Терценбаха и посла Украины в Германии Алексея Макеева.

Такое письмо с призывом трудоустраиваться получило много украинцев в Германии

Суть его сводится к тому, что в Германии существует дефицит рабочей силы, в том числе и квалифицированных работников, а работодатели будут более благосклонно относиться к кандидатам на должности из других стран. Также чиновники подчеркивают, что не стоит бояться потерять социальные выплаты (Bürgergeld), потому что в случае низкой зарплаты все равно можно рассчитывать на поддержку со стороны государства плюс остаётся медстрахование и появляются перспективы для карьерного роста.

Выглядит все очень хорошо, но только на бумаге, говорят соотечественники. В реальности сначала немцы не хотели давать работу мигрантам из Украины даже, несмотря на их хорошее образование и квалификацию, настаивая на изучении языка. Но и уже имея за плечами опыт обучения на интеграционных курсах, все равно приобщиться к рынку труда очень сложно.

"Когда мы только приехали в Германию в 2022 году, стремились работать где угодно, но нам отказывали, — вспоминает Светлана, которая с детьми живет в Северной Рейн-Вестфалии. — Аргументы были такие — у вас дипломы, вы специалисты, поэтому поучите язык, а мы потом подыщем вам работу по специальности. И начались два года ада с этой учебой. Во-первых, мне языки вообще сложно даются, потому что я технарь. Во-вторых, курсы очень интенсивные. Например, уровень B1 — это минимум, который нужен для более или менее квалифицированной работы, ранее мигранты (турки, сирийцы, евреи и др.) изучали два года, но для украинцев время его прохождения сократили до 6,5 месяцев, а это ежедневно обучение в школе по 4,5 часа плюс еще несколько часов на домашнее задание.

Если ты специалист с дипломом, нужно пройти еще и уровень В2. Он предполагает, что ты уже сможешь свободно разговаривать, писать рабочие письма, вести по телефону разговоры и т.д. На это тоже дается до полугода. И это сверхсложно, потому что твой мозг просто не успевает переварить тот объем информации, который ты пытаешься в него заложить. Трудно как тем, кто учил немецкий, еще когда находился в Украине, так и живущим в Германии несколько лет. Да, они знают разговорный язык, но еще нужно досконально знать грамматику, разбираться в специфике рабочей системы, потому что она очень отличается от нашей".

После прохождения уровня В1 украинцы должны сдать тест и только тогда получат сертификат.

Светлана добавляет, что успешное окончание языковых и интеграционных курсов не означает, что украинцев ждут работодатели с хорошими предложениями. Потому что они считают знание языка украинцев несовершенным, и в центре занятости снова предлагают неквалифицированную работу.

"Предложения от них — разложение товаров в магазинах, работа на кухне и т.д. Многих девушек направили на такую раздражающую работу, потому что они приложили немало усилий, чтобы выучить язык. К тому же было столько обещаний хорошей работы и все напрасно, — продолжает Светлана — И здесь система построена таким образом, если ты идешь на минимальную зарплату, а другой без диплома и высокого уровня знания языка не будет, то у тебя будет меньше, чем когда не работал, поскольку соцвыплата — это 540 евро на взрослого и 385 евро. на ребенка плюс государство платит за жилье и покрывает страховку.Если экономить, то этих средств хватает.И на этой помощи сидят годами те же сирийцы, их не трогают ни с языком, ни с работой, потому что они находятся в стране по другому параграфу. А нам по окончании курсов, если ты не трудоустроился, деньги выплачивать перестанут".

Выжить без диплома и языка

Украинцы, нашедшие убежище в Германии, признаются: несмотря на случаи, когда люди действительно не стремятся работать, потому что удовлетворены соцвыплатами, значительная часть мигрантов наоборот не хочет соглашаться на меньшее, имея за плечами хорошую карьеру и высокие гонорары.

"В Украине я всегда зарабатывала в разы больше, чем получаю в Германии в виде помощи. И здесь я оказалась не в поисках лучшей жизни, а ради спасения детей, — говорит киевлянка и журналистка Наталья Клыкова-Волынюк, которая с дочками и мамой также живет в Германии. — Младшая дочь еще маленькая и только в августе будет идти в садик, ведь почему-то немецкие чиновники не вспоминают, что с дошкольными заведениями в стране проблема. Помимо этого Соломия остро переживает отсутствие отца рядом, он на фронте и она из-за этого не хочет отпускать меня от себя.

Поэтому, когда мы слышим заявления о 160 тыс. украинцах, которые уже нашли работу, мы не видим индивидуального подхода, потому что ситуации у всех очень разные. Еще один аспект — высокая квалификация украинцев, но они не могут работать по своей специальности, потому что процедура подтверждения дипломов очень сложна. Большинство из нас заканчивали вузы 20-25 лет назад, и неужели документы об их окончании важнее всего приобретенного после этого опыта?!

В Германии украинцы часто организуют или приобщаются к акциям в поддержку наших военных (Наталка второе дело)

На языковых курсах учусь со стоматологом, которая имела многолетнюю практику в Украине. Но здесь ее взяли только ассистентом врача в клинику и на зарплату втрое меньше, чем у других работников. Без уровня В2 и доказательства диплома на другое она рассчитывать не может. Еще одна история из чата города: украинка с 15-летним опытом в банковской сфере также должна учить язык, проходить длительную процедуру доказывания своей квалификации, чтобы рассчитывать разве что на место налогового инспектора".

Знание языка как ключевой фактор поиска работы с достойным уровнем оплаты называют и другие живущие в Германии украинцы. И в этом случае очень пригодятся ранее приобретенные навыки.

"Когда решали, куда именно уехать из Запорожья в марте 2022-го года, выбрали Германию, потому что я там когда-то жила и имела хоть каких-то знакомых, — рассказывает Алена Сажнева, которая с сыном живет в Лейпциге. — Мы даже попросили сделать для нас приглашение, потому что тогда не понимали как происходит выезд за границу. В начале вместе с другими семьями нам предложили приют немцы. Я так понимаю, что им обещали за это определенную компенсацию, поэтому и они, и мы были в плюсе. Но все это длилось только 2,5 месяца, а потом мы должны были сами искать и снимать жилье.

И опять-таки нам удалось встретить немца, который хотел поддержать украинскую семью с ребенком, и он нам без всяких проверок финансового состояния, поручителя предоставил в аренду большую квартиру по приемлемой цене. На ее оплату мы тратили изначально собственные сбережения.

Но сидеть на социальной помощи я не планировала, это принципиальная моя позиция. Я не хотела, чтобы мне ставили какие-либо ограничения, говорили куда и как тратить деньги, контролировали. Единственное, что получаю от государства — финансовую помощь на ребенка (Kindergeld). Это 250 евро, но их выплачивают как немцам, так и иностранцам. Поэтому я сразу после приезда приступила к поискам работы и нашла ее через три месяца благодаря чату, созданному волонтерами. Увидела там вакансию в патронажной службе (Pflegedienst), послала резюме и меня сразу взяли.

Хотя директор взглянула на мой послужной список, а я по специальности психолог и международник (международные экономические отношения) и спросила: "А что ты здесь делаешь?" Ответила, что только приехала, и хотя имею языковой сертификат, за десять лет в Украине без практики все забылось, поэтому хочу с чего-то начать".

Благодаря знанию языка Алена смогла быстро найти работу, но планирует все-таки начать работать в сфере психологии

Алена добавляет, что в ее обязанности входило посещение пенсионеров по их месту жительства и выполнение домашней работы — уборка, мытье посуды, поход за покупками и т.д. Плюс сопровождение стариков во время прогулок и визитов к врачу.

"На этой работе я задержалась на 10 месяцев, параллельно искала что-то другое, — говорит женщина. — Нашла вакансию в школе, подала заявку, рассматривали ее несколько месяцев и когда согласовали, я перешла на новое место. Поскольку у меня нет педагогического образования, могла рассчитывать только на должность помощника учителя, то есть я помогаю ему в учебном процессе. Плюс, порой нужно что-то перевести, объяснить как учением из Украины, так и их родителям".

Оплата как в первом, так и во втором случаях составляла 12,5 евро/час. Но в патронажной службе мне было физически сложно, поэтому получалось около 25 часов в неделю. В школе нагрузка меньше, поэтому подписала контракт на большее количество часов. И все же я хочу найти в Германии работу в сфере психологии. Для этого нужно подтвердить свою квалификацию — это у меня в планах".

Свобода передвижения вернет украинцев домой?

Из-за заявлений немецких чиновников украинцы испытывают отчаяние и возмущение, тем не менее, не собираются сдаваться, планируют дальше учить язык и искать пути для реализации и заработка именно в этой стране. Ведь возможность вернуться домой на сегодня имеют не все.

"Все хотят домой, и дочь с сыном, и я, но… Этих "но" очень много, в первую очередь это то, что наш город еще оккупирован, а подконтрольна Украине территория под постоянными обстрелами, — говорит Светлана. — Поэтому думаешь прежде всего о детях, их безопасности и будущем, они уже адаптировались на новом месте, посещают школу. А я продолжаю "бороться" с языком, уже посещаю курсы на уровне В2, в апреле должен сдавать экзамен, а там посмотрим".

"Я очень долго размышляла, возвращаться или нет, и сейчас склоняюсь ко второму варианту, – признается Алена. – Объяснение простое: я на данный момент в Германии устроила рабочую жизнь, личную, переоформила машину, арендую жилье и т.д. Я вижу, как развиваются события в Украине и сомневаюсь, что в ближайшие несколько лет что-то изменится к лучшему. Время идет, надо что-то решать, и я, наверное, выберу остаться за границей".

"Возвращаться в Украину мы планируем, — говорит Наталья. — Этот вопрос регулирует наш папа, который сейчас в ВСУ. Пока он там, мы — здесь, ему так спокойнее, мне тоже понятнее, что и как делать. Но надеюсь, что это вопрос времени".

Украинцы за границей пытаются держаться кучи и поддерживают друг друга и соотечественников.

Если говорить об общей тенденции по возвращению на Родину военных мигрантов, то эксперты отмечают: количество тех, кто это планирует сделать, велико. Например, в опросе Центра экономической стратегии, проведенном в декабре 2023 — январе 2024 года, намерение это точно сделать выразили 26% респондентов и столько же вероятно поедут домой.

"Однако число тех, кто точно планирует вернуться, за последний год сократилось почти вдвое. В первой волне опроса 49,7% сказали, что точно планируют вернуться. В то же время показатели тех, кто планирует вернуться, и тех, кто колеблется, выросли: в ноябре-декабре 2022 года их было только 24% и 16% соответственно. Такие различия в результатах опросов объясняются тем, что намерения могут изменяться в связи с изменением группы беженцев. То есть часть беженцев, думавшая о возвращении еще в ноябре-декабре 2022 года, уже вернулась в Украину. Также нужно учитывать, что за 2023 год определенное количество людей выехало из Украины и не собирается возвращаться", — говорится в аналитическом отчете Центра.

Среди основных причин невозвращения украинцы называют ухудшение экономической и ситуации безопасности в стране, потери/повреждения вследствие обстрелов жилья, более высокий уровень заработков за рубежом и ассимиляцию в стране пребывания. Остаться за границей даже после окончания войны могут от 1,4 до 2,3 млн наших соотечественников, и эта цифра может изменяться, потому что миграционные процессы продолжаются.

Картина с планами на возвращение домой украинцев все время меняется, потому что миграция продолжается

Невозвращение такого количества граждан будет иметь, по оценкам экспертов, негативные последствия для экономики. А общие потери ВВП от довоенного уровня могут составлять по оптимистическому сценарию 3,9%, а по пессимистическому — достичь 6,31%. И еще один огромный минус оттого, что наши сограждане не приедут в Украину в ближайшей перспективе — демографические потери. Ведь среди находящихся за границей доля женщин и детей очень значительна.

Для стимуляции возвращения украинцев, считают эксперты, следует работать по нескольким направлениям. Во-первых, доносить до европейских партнеров, что помощь Украине в возвращении беженцев после войны будет большой поддержкой. Во-вторых, поддерживать связь с украинцами через дипломатические представительства. В-третьих, заниматься восстановлением разрушенных регионов, в этот период поддерживать их жителей финансово, помогать с поиском работы, давать возможности для переквалификации взрослых и реинтеграции детей в учебные заведения и т.д.

"Мы сотрудничаем с международными коллегами по этому вопросу и в большей степени думаем о различных вариантах движения к большей гибкости передвижения между страной пребывания и Украиной. Что по-английски называется "circular migration" (англ. — круговая миграция), когда люди уезжают, возвращаются, — отметил во время презентации отчета исполнительный директор Центра Глеб Вышлинский. — И эту рекомендацию — предоставление украинцам свободы передвижения и выбора места жительства наравне с гражданами ЕС — мы перенесли на первое место. Также важно в этом контексте транспортное сообщение, чтобы это движение между страной пребывания и Украиной максимально упростить и дать возможность использовать те варианты занятости, которые есть в Украине".

Несмотря на все имеющиеся прогнозы, сколько украинцев действительно вернется в Украину, а сколько "пустит корни" в других странах, вопрос открыт. Во многом все будет зависеть, насколько еще растянется война. Ведь чем дольше она продолжается, тем больше наших сограждан находит себя в Германии, Польше, Чехии, Канаде и т.д.