Отдают больше, чем получают: как украинцы в Польше интегрируются и держат экономику

С регистрацией бизнеса у украинцев проблем не возникает, ведь в Польше все достаточно просто

Украинцы, которые из-за полномасштабной войны нашли убежище в соседней Польше, значительно изменили ее рынок труда. Это вызывает недовольство части поляков, которые заявляют, что у них якобы забирают работу. Хотя на самом деле большинство из них не соглашаются на условия и зарплату, которые предлагают иностранцам, а часть сама едет в поисках лучшей судьбы в другие европейские страны.

Польские политики делают заявления, что не будут никаким образом способствовать тому, чтобы украинцы покидали Польшу. "Телеграф" расспросил наших соотечественников, насколько трудно им найти свое место под солнцем.

80% мигрантов сами содержат семьи

И раньше Польша из-за территориальной близости, пожожего языка, приемлемых условий труда и более высокой по сравнению с родиной зарплатой была привлекательной для трудовых мигрантов из Украины. Некоторые соотечественники ехали сюда на несколько месяцев, чтобы заработать определенную сумму на полях, строительстве или заводе и вернуться домой. Количество желающих таким образом улучшить материальное состояние из года в год росло.

Если в 2013 году таких лиц было всего 33 тыс., то в 2021 году — уже 627 тис. По крайней мере, такие цифры приведены в исследовании "Анализ влияния беженцев из Украины на экономику Польши". А часть украинцев пыталась закрепиться за границей, перевозила сюда семьи и легализовалась.

С начала полномасштабного вторжения в приоритете для украинцев стал не заработок, а безопасность. Соответственно, убежище от русского нашествия в Польше искали прежде всего женщины с детьми, пожилые люди, семьи, члены которых страдают хроническими заболеваниями или инвалидностью, и многодетные семьи. А у этих категорий, разумеется, другие возможности и шансы найти работу, однако и они не сидели сложа руки и выбирали для себя разные варианты занятости.

В первые дни войны украинцы массово выезжали в Польшу, кто здесь так и остался, а кто поехал дальше.

"Несмотря на вынужденный характер перемещения, военную травму и обязанности по уходу за членами семьи, которые не могут работать, беженцы начали выходить на рынок труда удивительно быстро, достигнув уровня занятости 28% в мае 2022 года и 65% — в ноябре 2022 года... В настоящее время работает от 225 до 350 тыс. беженцев" (первая цифра – застрахованные в ZUS украинцы, вторая – количество трудоспособных лиц с PESEL UKR. — Авт.), — говорится в данном исследовании.

И более 80% мигрантов вышли на самостоятельное содержание себя и семей на август 2023 года. Что же касается уровня зарплат, то согласно опросу MSNA Poland менее 3000 злотых (1 злотый — 9,84 грн) зарабатывают 20% украинских беженцев, от 3000 до 6000 злотых — 41%, а более 6000 — 12%, еще 27 % респондентов отказались отвечать на вопрос об уровне заработков.

На реальную картину доходов беженцев в Польше, большинство из которых имело собственное жилье в Украине, в значительной степени влияет необходимость на новом месте его снимать. Для новоприбывших мигрантов в стране до сих пор действует программа 40+, предусматривающая компенсацию расходов на проживание и питание для тех, кто предоставил убежище украинцам. Но она рассчитана всего на 120 дней с момента въезда в Польшу, и продлить жить за счет государства могут только представители льготных категорий. Есть редкие случаи, когда такую поддержку иностранцам продолжают оказывать на уровне местной инициативы.

В Польше неохотно сдают квартиры семьям с детьми, потому что их непросто выселить.

"Наш приятель в небольшом городке возле Быдгоща уже второй год живет бесплатно с семьей в хостеле. Да, условия скромные — одна комната с кухней и туалетом, а кухня общая на этаж, но его устраивает. Кроме того, им до сих пор регулярно выдают гуманитарную помощь — продукты и бытовую химию, но это исключение из правил, — рассказывает Елена, которая эвакуировалась в Польшу из оккупированной части Запорожской области — Мы сразу по приезду сами сняли жилье. Нашли самый дешевый вариант — дом на несколько квартир, здесь за две комнаты с миниатюрной кухней и туалетом платим 1000 злотых, за однокомнатную квартиру хозяева берут 500-700 злотых.

А так за полноценную квартиру в многоэтажке просят 2000-3000 злотых. И примерно в таком диапазоне и заработки. Например, наши соседи работают на мебельной фабрике и получают 3000–4000 злотых. Говорят, несмотря на то, что они на предприятии не первый год, полякам все равно платят больше и дают более легкую работу".

Наблюдением о неравных условиях работы по сравнению с местными делятся в разговорах и другие украинцы, которые из-за войны войны находятся в Польше. Подтверждают такую тенденцию и чиновники. В частности, в интервью порталу "Наш выбор" Мачей Дущик — вице-министр Министерства внутренних дел и администрации Польши, ответственный за миграционные вопросы — отмечал, что в стране очень низкий уровень безработицы.

"Нужно заботиться об условиях труда украинцев, а не о самом факте трудоустройства. Некоторые работодатели используют граждан Украины, предлагая более низкую зарплату, а иногда худшие условия труда и более долгий рабочий день", — подчеркнул чиновник. И добавил, что правительство должно сейчас работать именно в этом направлении, а не сосредотачиваться только на социальных выплатах для мигрантов, которые должны носить только временный характер.

Брутто-нетто — после налогообложения зарплата "худеет"

Для поиска работы у украинцев много возможностей — это и центральная база предложений труда, и разные агентства, и специализированные сервисы. Плюсом будет знание языка хотя бы на минимальном уровне, потому что даже неквалифицированный труд без него выполнять может быть непросто, ведь надо понимать, чего от тебя требует руководитель.

"Работу я искала долго, потому что у меня двое детей и очень трудно подстроиться из-за этого под предлагаемый большинством фирм график, а это часто 10-12 часов, — говорит Анна, живущая неподалеку от Вроцлава. — Наконец в конце прошлого года нашла вариант с ночными сменами по 8 часов в "Бедронке" (аналог украинских супермаркетов "АТБ" — Авт.) Была привлечена в выкладке товара — молочных продуктов, колбасы, мяса, рыбы — в холодильниках.

Многие украинцы задействованы на складах и магазинах "Бедронцы", и здесь нужны хотя бы минимальные знания языка.

Вроде ничего сложного, привезли огромную паллету — разбирай, сортируй и выставляй, но магазин большой, не сразу понимаешь, что куда. Повезло, что сначала попала на смену с украинкой, которая там работает не первый год, какие-то основные слова и фразы запомнила. Так что дальше было легче найти общий язык с поляками. Трудоустраивалась через агентство, обещали ставку 20 зл./час, по ней и насчитали — за месяц вышло менее 3000", — говорит женщина.

Как объясняет сотрудница одного из небольших агентств по трудоустройству, в Польше нужно внимательно относиться к предложениям работы. Ведь в объявлениях часто речь идет о брутто – начислении оплаты до налогообложения, но на руки выдают меньшую сумму – нетто. К примеру, в вакансии электрика указана зарплата 7584 злотых, но после всех отчислений работник получит почти на 2000 меньше.

"Если речь идет о почасовой оплате, как в случае с магазином, то минимальная ставка с начала 2024 года — 27,7 злотых. По трудовому договору (umowa o pracę) минимальная зарплата должна быть 4240 злотых, это вариант предусматривает полный соцпакет. Но очень редко украинцы могут рассчитывать на него со старта, нужно иметь либо очень высокую квалификацию, либо попасть на предприятие, где работают по таким стандартам, — говорит Ирина, которая переехала в Польшу за полгода до полномасштабной войны и сейчас помогает в поисках работы другим. — Зачастую работают по договору-поручению (umowa zlecenie), и тогда за человека только идут отчисления на медстрахование, остальные — больничный, отпуск — нет. И фактически, как только выполнен определенный объем работ, человека увольняют. В идеале — за семь дней, но чаще сегодня на сегодня".

Работа на складах одежды и разных товаров – одна из распространенных, но надо быть готовым проводить на ногах до 12 часов.

Ирина добавляет, что с начала года на рынке труда в Польше, по крайней мере, по поводу запросов на работников от заводов — сезонное затишье. Все ждут появления свежих вакансий в промышленности, а пока массово появляются запросы на полевые работы по уборке урожая и начинают искать персонал на сезон курорты. Кстати, в прошлом году некоторые польские предприятия пытались привлечь к работе граждан азиатских стран в противовес европейским трудовым мигрантам. Но из-за законодательных нюансов массовым это явление не стало.

"Украинцы имеют возможность работать, только оформив "освядчение" (Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cizoziemcowi). То есть работодатель этим документом декларирует, что взял на работу иностранца, оформить его можно в течение нескольких дней и вы получаете право работать два года", — объясняет Ирина. — Эта упрощенная процедура трудоустройства регламентирована спецзаконом "О помощи гражданам Украины в связи с боевыми действиями на территории Украины" от 12 марта 2022 г. Кроме украинцев, ее применяют к гражданам Беларуси, Грузии, Молдовы, Армении.

Другие представители постсоветских стран, а также индусы, филиппинцы и т.д. должны получить в Ужонде воеводское разрешение на работу — "зезволение" (Zezwolenie na pracę). Сроки их оформления по закону – месяц, а на практике 6-7 месяцев. То есть если у меня стоит на пороге условный работник из Азии и украинец, выберу второго, потому что в случае с первым — сгорит вакансия и я не выполню условие контракта, а у человека не будет все время работы, пока будет длиться ожидание".

Украинки помогают полякам становиться красивее и пишут книги

Кроме работы в найме украинцы за границей часто выбирают для себя самозанятость — регистрируются как ИП (аналог украинского ФЛП) и таким образом зарабатывают на жизнь. Одним из распространенных вариантов малого бизнеса — сфера красоты, наши соотечественницы делают маникюр и массажи, наращивают ресницы, предлагают парикмахерские услуги, эпиляцию и т.д. Основная часть затрат при этом — аренда помещения, обычно это место уже в действующем салоне, плюс закупка мебели в случае их отсутствия и материалов, инструментов, если она не была привезена из Украины.

"Когда ехала в Польшу, я знала, что не пойду работать на завод, потому что имела в Украине собственное дело — салон красоты. Соответственно, кроме детей и собственных вещей брала максимально то, что может понадобиться в работе — лампу для сушки, фрезер, инструменты, расходные материалы, необходимые для выполнения маникюра и педикюра, — говорит Оксана из Днепропетровской области. — Почти сразу после приезда арендовала место в салоне (однако потом перешла в другой, потому что условия были невыгодные). Конечно, сначала без значительных затрат не обошлось, потому что нужно было купить стол, стул, мощную вытяжку, большую лампу, кассовый аппарат. На это потратила несколько десятков тысяч гривен.

В сфере красоты трудится много украинок, создающих хорошую конкуренцию местным мастерам.

С регистрацией проблем не было, в Польше все достаточно просто, кроме того, помогли разобраться знакомые девушки, которые эвакуировались раньше меня. В общем, могу сказать, что здесь немного легче финансовая нагрузка в плане разных выплат. Например, если в Украине социальный взнос — это где-то 6-7 тыс. гривен, то здесь 317 злотых, то есть в половину меньше сумма. Плюс при уплате годового налога можно получить возврат части суммы при условии, что у тебя есть дети.

Что касается других расходов, то я посчитала, что примерно как дома за день-два я могла заработать на выплату месячной аренды за помещение. Так и здесь — соотношение стоимости услуги и аренды примерно такое же. Да, дороже оборудование, но материалы примерно на том же уровне. Сейчас уже имею постоянных клиентов, причем большинство — полячки, возобновила проведение обучения для мастеров, так что можно сказать уже вошла в обычный рабочий ритм".

Есть еще одна категория украинцев – те, кто работал онлайн до войны дома, и продолжил это делать после переезда в Польшу. Такой вариант прежде всего выбирают женщины с детьми, для которых свободный график в отдаленном формате дает возможность о них заботиться.

"В Польшу мы приехали в марте 2022 года, когда младшей дочери было 1,8 лет. Садики здесь с трех, и я даже не загадывала так далеко. Но прошлой осенью она уже начала посещать дошкольное учреждение, но началась адаптация, то есть частые болезни. Соответственно, мы больше времени проводили дома. Это первая причина, почему я не искала работу на месте, — говорит жительница Харькова Дарья Ковальчук, которая живет в городке Хожув. — Второе — я и в Украине в декрете подрабатывала копирайтером — писала для сайтов, журналов, интернет-магазинов. Разумеется, того, что платят в Украине, никак не может быть достаточно для жизни в Европе. Поэтому стала брать больше заказов, искала новых клиентов и новые источники заработка. Для меня это блоггерство и написание книг, последнюю как раз задумала и издала (в электронном варианте) в Польше, это сборник рассказов по мотивам неудачных свиданий как моих собственных, так и моих подруг и подписниц.

Именно в Польше Дарья написала новую книгу, собрав истории из жизни своей, подруг и подписчиц.

Уже сейчас на нашу с дочками жизнь зарабатываю, а за квартиру, которую мы нанимаем еще с двумя мамами из Киевской области, плачу за счет программы 800+ (это размер ежемесячной выплаты на ребенка в Польше. — Авт.). Но в начале, если бы не помощь родных и знакомых, было бы очень тяжело с учетом того, что дочери еще несовершеннолетние и невозможно выйти на работу».

В общем, исследования показали: благодаря усилиям, которые прилагают украинцы для адаптации в новой стране, они уже отдают больше, чем получают. Если в 2022 году на 15-20 млрд. злотых государственной поддержки со стороны Польши было 12,3-15,2 млрд. налогов от беженцев, то в прошлом году эти цифры различались в разы и составляли 5 млрд. и 18,2-22,5 млрд. злотых соответственно. Эксперты отмечают и общее положительное влияние граждан Украины на польскую экономику, которые принесли в нее свой опыт, образование и высокую квалификацию.

Так что вполне логичными на этом фоне выглядят заявления польских чиновников. В частности, посол Польши в Украине Ярослав Гуза в интервью DW назвал украинцев очень важным фактором для польского рынка труда из-за дефицита рабочей силы. Так что на уровне государства никто не будет ни способствовать, ни наоборот помогать возвращению наших сограждан домой.

В свою очередь вице-министр Министерства внутренних дел и администрации Польши Мачей Дущик в упомянутом разговоре с журналистами подчеркивал, что страна после смены правительства будет искать пути для улучшения интеграции украинцев. В том числе и за счет решения проблемы качественного образования для наших детей, улучшения условий труда для взрослых, а также разработки системы, похожей на действующий польский аналог "Действия" mObywatel, который позволит решать дела иностранцев онлайн.