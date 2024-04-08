Литва поможет восстановить энергосистему Украины интересным способом: Минэнергетики раскрыло детали

Литовские ТЭС станут донорами для украинских

Украинская энергосистема, значительно пострадавшая после российских атак, может помочь восстановить Литва. В частности, Министерство энергетики страны выдвинуло предложение, предусматривающее, что закрытые и неактивные ТЭС будут разобраны и переданы Украине.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона. Он отметил, что другие страны также вовлекаются в ликвидацию последствий атак на украинскую энергосистему.

"Имел разговор с министром энергетики Литвы. Они вообще предложили использовать их тепловые станции, которые закрыты. Использовать их в качестве доноров, то есть возможность разобрать и получить те запчасти, которые нам нужны", — заявил он.

Однако министр подчеркнул, что лучшей защитой является усиление системы противовоздушной обороны Украины.

Напомним, Украина испытывает дефицит средств ПВО и может быстро исчерпать свои запасы. В случае интенсивного обстрела останется без боеприпасов уже к концу месяца. Ситуация усугубляется тем, что с некоторыми воздушными угрозами могут справиться только системы типа Patriot. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что для того, чтобы полностью обеспечить безопасность Украины, ей "желательно иметь 25 систем "Петриот" по шесть-восемь батарей в каждой".

Ранее "Телеграф" писал, что избежать тяжелых последствий российских атак Украины можно, если построить сотни маленьких электростанций по всей территории. В то же время, это не должно повлиять на тарифы для населения. По словам председателя правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, в случае рассредоточения объектов генерации вражеские атаки не приведут к таким тяжелым, которые можно наблюдать сегодня.