Эксперт рассказал о новой "зраде" в оборонных закупках

Экономический эксперт Борис Кушнирук заявил об опасной тенденции, когда недобросовестные поставщики через суды пытаются заставить военных принимать некачественное снаряжение. В своей статье он обратил внимание на ключевое заседание, которое состоится уже в эту среду, 13 августа, где компания "ТС Трейд Украина" попытается обязать Госпогранслужбу принять баллистические очки сомнительного качества.

По словам Кушнирука, особую остроту этой ситуации придает недавний позорный прецедент, созданный по делу ООО "Альфа Секьюрити". Эта компания полностью сорвала сроки поставки 96,5 тысячи утепленных курток для Минобороны по договору от 2024 года. Несмотря на это, она получила значительную предоплату в размере 67,53 млн грн.

Впоследствии Государственный оператор тыла (ГОТ) отказался принимать эту продукцию из-за ее несоответствия стандартам качества. Однако поставщик подал в суд. 14 июля 2025 года судья Хозяйственного суда Киева Антон Пукас принял решение, которым фактически заставил Министерство обороны принять некачественный товар.

"Этот прецедент разрушает систему контроля качества, создает юридическую лазейку для других нечестных поставщиков и ставит под прямую угрозу жизнь военных. Именно поэтому огласка дела, которое будет слушаться в среду, критически важна", — заключает Кушнирук.

Стоит отметить, что проблема судебных разбирательств с поставщиками оборонной продукции была актуальна и ранее. Ещё в мае 2025 года Кушнирук и другие эксперты обращание внимание на практику, когда компании, провалившие контракты, подавали встречные иски против государства. Тогда, помимо дела "Альфа Секьюрити", которое ещё находилось на рассмотрении, упоминалась и "ТС Трейд Украина". Сообщалось, что эта компания уже проиграла суд первой инстанции по контракту с пограничниками. Эксперты оборонного сектора называли эту тенденцию "юридическим шантажом", который создаёт риски для своевременного обеспечения армии в условиях войны.