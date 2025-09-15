НАБУ закрыло уголовное производство в отношении компании-участника NAUDI — "Термал Вижн Текнолоджис"

Национальное антикоррупционное бюро Украины закрыло резонансное уголовное производство в отношении компании "Термал Вижн Текнолоджис", производителя тепловизионных прицелов и монокуляров под брендом Archer. Об этом сообщает пресс-служба Национальной ассоциации оборонных предприятий Украины (NAUDI).

Расследование было начато в октябре 2023 года якобы на основании материалов финансового мониторинга одной из стран ЕС. Тогда детективы НАБУ провели обыски и проверяли возможную растрату 1,5 миллиарда гривен государственных средств. Ситуация приобрела значительный общественный резонанс и даже обсуждалась на закрытом заседании Комитета национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады Украины.

"Отметим, что с самого начала данного производства NAUDI отмечала абсурдность выдвинутых обвинений. Немотивированное преследование украинского ОПК со стороны правоохранителей на фоне пассивности в расследовании возможных махинаций на закупках ВВТ ослабляет обороноспособность нашей страны. Институты государства, правоохранительные органы, ОПК и общество должны работать над одной целью — отражением агрессии РФ", — говорится в сообщении.

NAUDI подчеркивает, что закрытие производства подтверждает законность действий украинских производителей. "Надеемся, что это станет уроком для украинской правоохранительной системы и приведет к концентрации усилий на тех действиях, которые ослабляют нашу безопасность и оборону", — заявили в Национальной ассоциации оборонных предприятий Украины.