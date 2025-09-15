НАБУ закрило кримінальне провадження щодо компанії-учасника NAUDI — "Термал Віжн Текнолоджіс"

Національне антикорупційне бюро України закрило резонансне кримінальне провадження щодо компанії "Термал Віжн Текнолоджіс", виробника тепловізійних прицілів та монокулярів під брендом Archer. Про це повідомляє пресслужба Національної асоціації оборонних підприємств України (NAUDI).

Розслідування було розпочате у жовтні 2023 року начебто на підставі матеріалів фінансового моніторингу однієї з країн ЄС. Тоді детективи НАБУ провели обшуки та перевіряли можливу розтрату 1,5 мільярда гривень державних коштів. Ситуація набула значного суспільного резонансу й навіть обговорювалася на закритому засіданні Комітету національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради України.

"Відзначимо, що з самого початку даного провадження NAUDI наголошувала на абсурдності висунутих звинувачень. Невмотивоване переслідування українського ОПК з боку правоохоронців, на тлі пасивності у розслідуванні можливих оборудок на закупівлях ОВТ, послаблює обороноздатність нашої країни. Інститути держави, правоохоронні органи, ОПК та суспільство повинно працювати над однією метою — відбиттям агресії РФ", — йдеться у повідомленні.

NAUDI підкреслює, що закриття провадження підтверджує законність дій українських виробників. "Сподіваємось, що це стане уроком для української правоохоронної системи та призведе до концентрації зусиль на тих діях, які послаблюють нашу безпеку та оборону", — заявили у Національній асоціації оборонних підприємств України.