Если разрешить экспорт, обеспечение ВСУ не уменьшится, — Владислав Бельбас

Если мы снимем барьеры в экспорте, то чего-то драматического в Украине с точки зрения обеспечения армии не произойдет. Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

По его словам, запрет на экспорт приводит к тому, что предприятия отрасли создают дублирующие производства за рубежом.

"И если мы не будем давать возможности этим предприятиям экспортировать, они все выедут. А когда они попробуют, насколько легче за границей работать, чем у нас, они в жизни не захотят вернуться сюда. Потому что за границей действительно легче работать, объективно легче", — говорит Бельбас.

Он также констатирует, что из-за недостаточного финансирования, отсутствия контрактов существует угроза остановки многих предприятий и потери квалифицированных специалистов.

"Вот есть у нас, например, производство бронеавтомобилей, где работают люди. В определенный момент все машины изготовили. Поэтому мы должны увольнять или сокращать специалистов, которых сразу мобилизуют", — говорит Бельбас.