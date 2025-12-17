Якщо дозволити експорт, забезпечення ЗСУ не зменшиться, - Владислав Бельбас

Якщо ми знімемо барʼєри в експорті, чогось драматичного в Україні з точки зору забезпечення армії не станеться. Про це в інтервʼю Цензор.НЕТ заявив генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас.

За його словами, заборона експорту призводить до того, що підприємства галузі створюють дублюючі виробництва за кордоном.

"І якщо ми не будемо давати можливості цим підприємствам експортувати, вони всі виїдуть. А коли вони спробують, наскільки легше за кордоном працювати, ніж у нас, вони в житті не захочуть повернутися сюди. Бо за кордоном дійсно легше працювати, обʼєктивно легше", — каже Бельбас.

Він також констатує, що через недостатнє фінансування, відсутність контрактів існує загроза зупинки багатьох підприємств та втрати кваліфікованих фахівців.

"От є у нас, наприклад, виробництво бронеавтомобілів, де працюють люди. У певний момент усі машини виготовили. Тож ми маємо або звільняти, або скорочувати фахівців, яких одразу мобілізують", — каже Бельбас.