Экс-прокурор Крыма Поклонская не перестает удивлять своим поведением

Наталья Поклонская — скандальная крымская коллаборантка, которая после оккупации Россией полуострова стала главным прокурором Крыма. Она широко прославилась своей милой внешностью и тонким голоском, за что получила прозвище "крымская няш-мяш". И если ранее она была преданной фанаткой православной церкви и носилась с иконой Николая II, то теперь ударилась в язычничество и была объявлена РПЦ сатанисткой.

"Телеграф" расскажет, что известно о Наталье Поклонской и почему ее называют сатанисткой.

Наталья Поклонская — что о ней известно

Наталья Поклонская родилась в Луганской области в семье простіх рабочих. В 2002 году окончила филиал Национального университета внутренних дел в Евпатории и с того же времени начала работать в органах прокуратуры Украины. Однако после аннексии Крыма Россий, поддержала оккупантов и начала работать на них в Крыму.

Генеральным прокурором Крыма Поклонская была всего ничего — с 11 по 17 марта 2014 года, однако именно в то время получила прозвище "крымская няш-мяш". После оккупации полуострова коллаборантка Поклонская начала строить карьеру в российских органах власти. Так, она даже была депутатом Госдумы РФ, а также занимала должности в Министерстве иностранных дел и российских органах прокуратуры.

Сейчас она числится советником Генпрокурора России. На эту должность Наталья Поклонская была назначена 14 июня 2022 года.

Поклонская и сатанизм

В ноября 2024 года Наталья Поклонская оскандалилась "языческой" фотосессией и поздравлениями россиян с древним кельтским праздником Самайн, более известным, как Хэллоуин. Экс-прокурор нарядилась ведьмой и устроила тематическую фотосъемку, которой поделилась в соцсетях. Это вызвало бурную реакцию у московских попов.

Так, епископ РПЦ Иосиф в эфире "скрепного" пропагандистского телеканала "Спас" заявил, что ему "грустно наблюдать" за человеком, у которого "деформируется сознание". По его словам, экс-прокурор отказалась от православия, обратилась к сатанизму и к "бесовской силе".

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