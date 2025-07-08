Был диссидентом и умер в муках: что известно про Леся Танюка и где он похоронен

В этот день общественному деятелю могло исполниться 87 лет, но он умер в 2016 году

Лесь Танюк — известный украинский диссидент, режиссер, народный депутат первых пяти созывов Верховной Рады Украины, общественный деятель, писатель. Он родился 8 июля 1938 года в Киевской области, однако несколько лет провел с родителями в немецких концлагерях. А потом посвятил свою жизнь Украине.

"Телеграф" в день рождения Леся Танюка расскажет о его жизни и смерти, а также о том, где он похоронен.

Лесь Танюк — что известно о его жизни

Лесь Танюк, настоящее имя которого Леонид, — известный украинский диссидент и народный депутат. Он родился в селе Жукин Вышгородского района на Киевщине. Его родители были учителями, вместе с ними он и попал в немецкие концлагеря, где провел около 4 лет.

Школу будущий общественный деятель окончил в Луцке. Сначала работал на заводе, а потом поступил в культурно-просветительский техникум. В свое время Лесь Танюк работал актером в Волынском облдрамтеатре.

Он известен тем, что создал Клуб творческой молодежи (КТМ), который объединил несколько тысяч людей творчества. В Клубе участвовали такие известные люди, как Черновол, Стус, Горская, Драч, Параджанов, Симоненко и другие украинские люди искусства и литературы.

Лесь Танюк в свое время последовательно расследовал репрессии и другие преступления советской власти (КГБ). Тогда же начал формировать "Список репрессированных", за что его начали преследовать.

Танюк автор более 600 публикаций на темы искусства, театра, литературы, социологии и политики. Он сценарист фильма "Голод-33", автор 12 телефильмов о репрессированных деятелях культуры "Расстрелянное возрождение".

Уже в независимой Украине Лесь Танюк пять каденций был народным депутатом Верховной рады и продолжал активную общественную деятельность. Он был одним из инициаторов создания антикоммунистического антиимпериалистического фронта в Украине. Также он основатель и глава Всеукраинского общества "Мемориал" им. В. Стуса (1989–2014).

Как и когда умер Лесь Танюк?

Общественный деятель, народный депутат и диссидент Лесь Танюк умер 18 марта 2016 года, ему было 77 лет. Известно, что причиной смерти стал рак желудка, с которым он долго и болезненно боролся. В последние дни жизни мужчина терпел мучительные боли, но не хотел обезболивания, чтобы оставаться в сознании и побыть с родными.

В 2013 году Танюк перенес сложную полостную операцию, в ходе которой потерял много крови. Тогда на помощь режиссера и диссидента пришли его друзья и коллеги из Национального центра театрального искусства имени Леся Курбаса — они сдали кровь для его спасения. После операции он прожил еще около трех лет и умер в больницу в окружении близких — жены и дочери.

Похоронили Леся Танюка 22 марта 2016 года на Байковом кладбище в Киеве. Его могила расположена рядом с могилами футбольного тренера Валерия Лобановского и модельера Михаила Воронина. К слову, на прощании с Танюком был тогдашний президент Петро Порошенко, спикер Верховной Рады Андрей Парубий и другие известные люди из политики и культуры.

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