Его убийство было самым громким в 90-х, но убийц не нашли: как выглядит могила известного ведущего Листьева

Телеведущего застрелили в возрасте 38 лет

Известный российский журналист, ведущий программы "Поле чудес" и "Час Пик" Владислав Листьев, как и артист Михаил Круг, погиб в результате огнестрельного ранения. Произошло это в подъезде его дома, а убийц, совершивших преступление, за 30 лет так и не нашли.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила Владислава Листьева и что о нем известно. Мы узнали, что с ним произошло и кто был в списке подозреваемых в убийстве телеведущего.

Чем запомнился Владислав Листьев

Российский ведущий Владислав Листьев родился в 1956 году в Москве, где окончил школу-интернат и получил образование журналиста-международника, а также литературного сотрудника телевиденья.

После получения дипломов Листьев работал редактором радиовещания на зарубежные страны, поскольку владел несколькими языками, а также был одним из ведущих программы "Взгляд" на Центральном телевиденье.

Владислав Листьев построил успешную карьеру на телевиденье

Владислав активно развивался в этом направлении, был автором и первым ведущим таких телепередач как "Поле чудес", "Тема" и "Час пик", а также создателем программ "Звёздный час", "L-клуб", "Серебряный шар" и "Угадай мелодию". С 1993 года Листьев был президентом телекомпании "ВИD", но спустя два года ушел и стал генеральным директором телекомпании "ОРТ".

Владислав Листьев был ведущим "Поле чудес" и "Час пик"

Убийство Владислава Листьева стало самым громким в 90-х. Его застрелили в подъезде, когда он поднимался по лестнице к своей квартире. Первая пуля попала в правое предплечье, а вторая — в голову, в результате чего смерть наступила мгновенно.

Владислава Листьева убили в собственном подьезде

Ценные вещи, а также большую сумму наличных злоумышленники не тронули, поэтому следователи предположили, что убийство Листьева было связано с его деловой или политической деятельностью.

Убийство Владислава Листьева стало самым громких в 90-е

И даже спустя почти 30 лет российская полиция не смогла найти ни заказчиков, ни исполнителей убийства. За этот период несколько раз менялись следователи по делу Листьева, отрабатывались десятки версией, а ценные фигуранты дела и вовсе загадочно умирали или пропадали без вести. Причина неудач в расследовании может состоять из больших и малых ошибок, предательства, непрофессионализма и даже своекорыстных интересов.

Убийцу Владислава Листьева спустя 30 лет так и не нашли

Главными подозреваемыми в убийстве Листьева стали: Борис Березовский (один из главных создателей ОРТ), Сергей Лисовский (президент компании "Реклама-холдинг" на тот момент) и Александр Коржаков (высший офицер КГБ), но их причастность к преступлению не была доказана.

Как выглядит могила Владислава Листьева

Похоронили журналиста Владислава Листьева на Ваганьковском кладбище, рядом с могилой Владимира Высоцкого. На месте захоронения установили утонченную бронзовую фигуру скорбящего ангела, склонившего набок голову и рукой прикрывающий часть лица.

Владислав Листьев похоронен на Ваганьковском кладбище

Автором памятника стал азербайджанский скульптор Фахраддин Рзаев. Эскиз был утвержден вдовой Альбиной Назимовой. У ног ангела находится небольшая табличка, где выгравировано имя фамилия, а также даты рождения и смерти, без фотографии. Небольшой портрет Листьева поставили в рамочке на самой надгробной плите.

Как выглядит могила Владислава Листьева

"Телеграф" писал ранее, как выглядит могила "регионала" Кушнарева, раненого на охоте. Янукович называл его убийство неслучайным.