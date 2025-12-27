Укр

Сегодня почти не вспоминают: как раньше называлась Каховка на Херсонщине

То, что сегодня мы знаем как небольшой украинский город на Днепре, пять веков назад было крымскотатарской крепостью

Каждое название на карте Украины – это часть истории. Некоторые топонимы хранят память о древних временах, другие наслаиваются друг на друга, как культурные эпохи.

Именно такова история Каховки — города на Херсонщине, который начался с крымскотатарской крепости, а свое современное имя получило в честь российского чиновника. "Телеграф" расскажет об этом подробнее

Ислам-Кермен: сторожа степи

В 1492 г., когда Колумб открывал Америку, на правом берегу Днепра, на месте будущей Каховки, крымские татары построили крепость Ислам-Кермен. Она стала частью оборонной системы Крымского ханства, контролировавшей переправы через Днепр и защищавшей северные границы от казацких набегов и войск Великого княжества Литовского.

Крепость много раз рушилась и отстраивалась. Казаки и войска Речи Посполитой неоднократно брали ее штурмом, но Ислам-Кермен каждый раз восстанавливали. Это была важная стратегическая точка на границе между степью и оседлыми землями.

Новая эпоха – новое название

После того как Российская империя в XVIII веке присоединила Северное Причерноморье, судьбы крепости были решены. На ее месте появилось новое поселение. В 1791 году полковник Дмитрий Куликовский основал здесь поселок и назвал его Каховкой – в честь своего непосредственного начальника, таврического губернатора Василия Каховского.

Так древнее татарское название исчезло с карт, а на его месте появился топоним, отражавший новую имперскую реальность. Это был типичный способ колонизации не только заселить землю, но и переименовать ее, зафиксировав свое господство в географических названиях.

Новая Каховка: город строителей ГЭС

Через полтора столетия, в 1952 году, рядом со старой Каховкой вырос еще один город — Новая Каховка. Его строили специально для рабочих грандиозного проекта послевоенного СССР — Каховской ГЭС, одной из крупнейших гидроэлектростанций на Днепре.

Строительство Каховской ГЭС

Две Каховки – старая и новая – остались отдельными городами, хотя их часто вспоминают вместе. Но исторические корни имеет именно старая Каховка, ведущая свою родословную от средневековой крепости.

Каховка сегодня

К концу 2025 года Каховка и окружающие территории остаются зоной активных боевых действий и обстрелов, часть района находится под российской оккупацией. В регионе фиксируют регулярные удары артиллерии и дронов, ранены и погибли среди гражданских, разрушаются жилые дома и инфраструктура. Новая Каховка и близлежащие населенные пункты фактически живут в режиме выживания: проблемы со светом, подорожание продуктов, милитаризация города российскими военными и коллаборантами.

География как исторический архив

Смена названий Каховки – яркий пример того, как политика формирует географию. От татарского Ислам-Кермен до русского именного топонима – каждое название отражает свою эпоху, своих правителей, свою логику власти.

Сегодня когда Украина переосмысливает свою историю и идентичность, такие названия напоминают о сложности прошлого. Они показывают, как разные культуры и империи оставляли свои следы на украинской земле и как важно понимать это многослойное прошлое, чтобы лучше осознавать настоящее.

