Люди не знали об Ужгороде: как много лет назад назывался этот город

Ужгород — самый маленький областной центр в Украине, расположенный в предгорье Карпат. Этот город славится своей архитектурой, самой длинной липовой аллеей в Европе, близостью к границам и своей уютной атмосферой. Но мало кто знает, какое название Ужгород носил много лет назад.

В этом материале "Телеграф" открывает малоизвестные факты об этом городе. Начнем с того, что история Ужгород началась много веков назад, на Замковой горе, где сегодня возвышается величественный Ужгородский замок.

Первое письменное упоминание о городе сделано арабским путешественником Аль-Идриси в 1154 году. Как свидетельствуют исторические документы, со времени первого упоминания фактически до конца Первой мировой войны город имел только одно название Унгвар. Это слово состоит из двух частей: "Унг" и "вар" — vár в венгерском языке означает "укрепление, крепость, замок". А вот этимология слова "Унг" вызывает дискуссии. Есть версия, что "Унг" якобы означает "быстрый". Еще вариант — "Унг" происходит от венгерской реки.

В первой половине XIX века выдающийся славист Павел Шафарик искусственно из названия Унгвар образовал название Угвар. С названия Угвар позже была сделана калька "Оуггородъ". Параллельно с этим преподаватель Духовной семинарии Андрей Балудянский (1807—1853) создал форму "Унгоград".

Унгвар. Фото: Википедия

В середине XIX века появляется название Ужгород. Возникло оно под влиянием подъёма национальных движений русинского населения края, особенно во времена венгерской революции 1848—1849 годов. Кому принадлежит авторство в сотворении этого названия — неизвестно. Есть версии, что это слово образовалось так: вместо элемента "Унг" употреблено слово "Уж", а венгерское "вар" ("замок, крепость") переведено словом "город".

Унгвар. Фото: Википедия

Однако в XIX веке новое имя не получило широкого распространения. До конца 1860-х годов его эпизодически использовали лишь отдельные представители местной интеллигенции. А большинство жителей края о таком названии даже не слышали.

Ужгород на карте

О нём вспомнили лишь после Первой мировой войны, когда Закарпатье вошло в состав Чехословакии. Тогда имя Ужгород было официально закреплено. С тех пор, за исключением короткого периода 1938–1944 годов, когда Закарпатье находилось под властью хортистской Венгрии, город официально носит название Ужгород.

Ужгород сегодня. Фото: Википедия

