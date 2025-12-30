Три буквы, 142 владельца за всю историю и стратегическое расположение на границе трех государств — все об уникальном городе Украины

Среди более чем тысячи украинских городов один отличается чрезвычайной лаконичностью названия. Всего три буквы для города с многовековой историей и стратегическим расположением на границе Европы.

Речь пойдет о Чопе. И "Телеграф" расскажет об этом уникальном мисо подробнее.

Чоп расположен на самом западе Украины, в Закарпатской области и является самым западным городом страны. Этот небольшой город с населением около 8,8 тысяч человек занимает особое место как в географии, так и в транспортной системе Украины.

Тайна короткого названия

Происхождение названия Чоп скрывает в себе несколько версий. Наиболее обоснованная связывает ее с фамилией средневековых феодалов — магнатов Чапи (Chapy, Csapy), владевших этими землями. Первые письменные упоминания о роде датируются 1281 годом, тогда впервые появляется упоминание о поселении. В XIV-XV веках населенный пункт фигурировал в документах как "Chap" или "Chop".

Есть и альтернативные версии. С венгерского языка "чоп" означает "краник" — это может быть связано с расположением города между двумя реками, Тисой и Латорицей. Славянская этимология предлагает значение "чип, затычка" или даже указывает на давнюю таможенную пошлину за проезд, которая называлась "чоповой".

От села до транспортного узла

История Чопа богата событиями и переменами. За свою историю поселение пережило смену 142 владельцев — рекорд, красноречиво свидетельствующий о стратегической ценности этой территории. Жители Чопа участвовали в Токайском восстании 1697 и освободительной войне 1703-1711 годов против габсбургского господства.

Чоп на старой открытке

Настоящий переломный момент наступил в 1872 году, когда через Чоп прошла железная дорога. Появление станции мгновенно превратило небольшое село в важный транспортный пункт. Официальный статус города Чоп получил сравнительно недавно – в 1957 году.

На перекрестке границ

Географическое расположение Чопа уникально — город расположен в Среднедунайской низменности у подножия Карпат. Но главное – это положение на стыке границ трех государств: Украины, Венгрии и Словакии.

Именно это определяет современную роль Чопа как ключевого транспортного хаба. Через город проходят международные автомобильные пути E573 и М06. Здесь функционируют два важных пункта пропуска: "Чоп-Тиса" на границе с Венгрией и "Чоп-Страж" на границе со Словакией.

Железнодорожные ворота Украины

Особое значение имеет железнодорожный узел Чопа. Здесь расположена станция, где происходит смена колеи – с европейской (1435 мм) на украинскую (1520 мм) и наоборот. Это делает Чоп критично важным пунктом для международных железнодорожных перевозок между Украиной и Европейским Союзом.

Вокзал в Чопе

Во время полномасштабного российского вторжения Чоп стал одним из главных пунктов эвакуации украинцев в Европу и поступлением гуманитарной помощи в Украину, что еще раз подчеркнуло стратегическое значение этого небольшого пограничного города.

Компактность с большим значением

С площадью всего 6,19 км Чоп доказывает, что размер не всегдпа определяет важность. Самое короткое название города в Украине символизирует лаконичность и конкретность качества, которые характеризуют город на пересечении путей, культур и историй.

Чоп продолжает играть важную роль в жизни Украины как "европейские ворота" страны, сохраняя свою уникальную идентичность и многовековые исторические корни.

