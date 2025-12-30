Три літери, три кордони і не тільки: що приховує українське місто з найкоротшою назвою

Три літери, 142 власники за всю історію та стратегічне розташування на кордоні трьох держав — все про унікальне місто України

Серед понад тисячі українських міст одне вирізняється надзвичайною лаконічністю назви. Усього три літери для міста з багатовіковою історією та стратегічним розташуванням на кордоні Європи.

Мова піде про Чоп. І "Телеграф" розповість про це унікальнемісо детальніше.

Чоп розташований на самому заході України, у Закарпатській області, і є найзахіднішим містом країни. Це невелике місто з населенням близько 8,8 тисячі осіб займає особливе місце як у географії, так і в транспортній системі України.

Таємниця короткої назви

Походження назви Чоп ховає в собі кілька версій. Найбільш обґрунтована пов'язує її з прізвищем середньовічних феодалів — магнатів Чапі (Chapy, Csapy), які володіли цими землями. Перші письмові згадки про рід датуються 1281 роком, саме тоді вперше з'являється згадка про поселення. У XIV–XV століттях населений пункт фігурував у документах як "Chap" або "Chop".

Є й альтернативні пояснення. З угорської мови "чоп" означає "краник" — це може бути пов'язано з розташуванням міста між двома річками, Тисою та Латорицею. Слов'янська етимологія пропонує значення "чіп, затичка" або навіть вказує на давнє митне мито за проїзд, яке називалося "чоповим".

Від села до транспортного вузла

Історія Чопа багата на події та зміни. За свою історію поселення пережило зміну 142 власників — рекорд, який красномовно свідчить про стратегічну цінність цієї території. Жителі Чопа брали участь у Токайському повстанні 1697 року та визвольній війні 1703–1711 років проти габсбурзького панування.

Чоп на старій листівці

Справжній переломний момент настав у 1872 році, коли через Чоп пройшла залізниця. Поява станції миттєво перетворила невелике село на важливий транспортний пункт. Офіційний статус міста Чоп отримав порівняно недавно — у 1957 році.

На перехресті кордонів

Географічне розташування Чопа унікальне — місто лежить у Середньодунайській низовині біля підніжжя Карпат. Але головне — це положення на стику кордонів трьох держав: України, Угорщини та Словаччини.

Саме це визначає сучасну роль Чопа як ключового транспортного хабу. Через місто проходять міжнародні автомобільні шляхи E573 та М06. Тут функціонують два важливі пункти пропуску: "Чоп-Тиса" на кордоні з Угорщиною та "Чоп-Страж" на кордоні зі Словаччиною.

Залізнична брама України

Особливе значення має залізничний вузол Чопа. Тут розташована станція, де відбувається зміна колії — з європейської (1435 мм) на пострадянську (1520 мм) і навпаки. Це робить Чоп критично важливим пунктом для міжнародних залізничних перевезень між Україною та Європейським Союзом.

Вокзал в Чопі

Під час повномасштабного російського вторгнення Чоп став одним з головних пунктів евакуації українців до Європи та надходження гуманітарної допомоги в Україну, що ще раз підкреслило стратегічне значення цього невеликого прикордонного міста.

Компактність з великим значенням

З площею всього 6,19 км² Чоп доводить, що розмір не визначає важливість. Найкоротша назва міста в Україні символізує лаконічність і конкретність — якості, які характеризують саме місто на перетині шляхів, культур і історій.

Чоп продовжує відігравати важливу роль у житті України як "європейська брама" країни, зберігаючи свою унікальну ідентичність і багатовікове історичне коріння.

