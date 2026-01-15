Не круглый, а серый: почему Шаргород в Винницкой области так назвали

Как возник этот город, почему его называют "городом Флориана" и как он стал торговым сердцем региона

На карте Подолья есть город, умеющий удивить не только старинной архитектурой, но и загадкой своего имени. Почему один из самых живописных уголков Винницкой области называется именно Шаргород?

История этого города — как подольская мозаика, в которой переплелись легенды, гербы, замки и торговые караваны. "Тпелеграф" расскажет о нем подробнее.

Сегодня этот аккуратный, компактный городок с населением около 7 тысяч человек — административный центр Шаргородской общины Жмеринского района. Город лежит над реками Мурашко и Колбасная, в семидесяти километрах от Винницы, недалеко от украинско-молдавской границы.

Происхождение названия

Существует несколько версий, как появилось название Шаргород. Самая древняя связывает его с польскими словами Szarogród или Szarygród, что означают "серый город". Однако местная традиция сохранила другое, более романтичное объяснение: название город получил в честь Флориана Шарого (Серого) — предка известного рода Замойских. Именно из этого рода происходил Ян Замойский, будущий основатель города, а три копья из его родового герба стали частью и городской символики.

Основатель города Ян Замойский

Истоки поселения

Еще в XIV веке эти земли принадлежали Великому княжеству Литовскому. 5 мая 1383 года князь Витовт подарил их шляхтичу Василию Карачевскому, поручив основать поселение под названием Княжа Лука. Впрочем, из-за неблагоприятных условий край оставался малозаселенным и некоторое время в документах назывался Карачевой Пустыней.

Стена Шаргородского замка на архивном фото

Лишь в конце XVI века здесь начинается новая страница истории: в 1585 году Ян Замойский получил от польского короля грамоту на строительство замка и города. Так возникает Шаргород — крепость на высоком мысе при слиянии двух рек, удобная для обороны и выгодная для торговли.

Городские права и герб

26 января 1588 года король Сигизмунд III Ваза предоставил Шаргороду магдебургское право, разрешение на проведение трех годовых ярмарок и еженедельных торгов. Купцы из Турции, Валахии и других стран должны два дня выставлять здесь свои товары — именно поэтому город очень быстро стал оживленным торговым центром Подолья.

Герб города Шаргород

Тогда же был утвержден герб города — святой Флориан, который тушит огонь хрустальным кувшином с водой, а на его щите изображены три копья из герба Замойских. Этот символ соединил святого-защитника с памятью о Флориане Шаром, поэтому в народе Шаргород стали называть "городом Флориана Шарого".

Развитие и расцвет

Уже в конце XVI века в Шаргороде построили каменную синагогу (1589) и костел святого Флориана (1595). Здесь быстро росла еврейская община, развивались ремесла и торговля. В начале XVII века город состоял из Старого и Нового городов и двух пригородов.

Костел святого Флориана в Шаргороде

Шаргородская земля славилась урожайными огородами: здесь выращивали огурцы, арбузы, дыни и табак, а через город пролегали известные винные и скотоводческие пути, соединявшие Подолье с южными рынками. Благодаря этому Шаргород стал не только пограничной крепостью, но и центром экономической жизни региона.

Сегодня Шаргород — это уютный городок с многовековой историей, в котором сохранились старинные архитектурные памятники и живая энергия подольского прошлого. Его название — не просто лингвистическая особенность, а воспоминание о людях и событиях, которые сформировали исторический характер всей местности.

