Обрыв, подданный Витовта или татарские торговцы: кто подарил название Бердичеву

Историки предлагают по крайней мере три версии происхождения названия этого города

Бердичев – один из тех городов, где само название превращается в отдельную историю. От гипотез о древних славянских племенах и тюркских словах до легенды о подданном князя Витовта – каждая версия раскрывает новый слой многовековой судьбы этого края.

Город Бердичев расположен на юге Житомирской области, на берегу реки Гнилопять, притоке Тетерева. Он лежит примерно в 44 км южнее Житомира и является административным центром Бердичевского района и Бердичевской городской громады.

Три версии – три эпохи

Историки приводят несколько основных теорий происхождения названия, и ни одна из них до сих пор не признана единственно правильной. Это создает вокруг Бердичева ауру топонимической загадки.

Славянский след. Название могло происходить от слова "бердо" – обрыв или крутой берег. Такая версия хорошо объясняет расположение города у реки Гнилопять, где могли стоять таможенные или охранные пункты на старых дорогах.

Литовско-польская легенда. По преданию, в 1430 году великий князь литовский Витовт Калиник отдал эти земли своему подданному по имени Бердич. Именно он основал здесь хутор, который впоследствии и получил название Бердичев.

Тюркская гипотеза. Некоторые исследователи упоминают племя берендеев, а также татарское слово "бердычи" — люди, связанные с обменом имущества и торговлей. Это напрямую резонирует с будущей ярмарочной славой города.

Почему теорий так много?

Бердичев веками находился на перекрестке влияний Литвы, Польши, Киевской Руси, казацкого государства и Российской империи. Каждый из этих пластов оставлял свои смыслы – в политике, языке и объяснениях происхождения местных названий.

Славянская версия отражает "русский" слой и привязку к природному рельефу. Литовско-польский период усиливает легенду о конкретной исторической фигуре в близком окружении Витовта. Тюркские мотивы напоминают о степных границах и нападениях крымских татар в XV веке.

Поэтому название "Бердичев" звучит как точка пересечения разных языков и культур — идеальный маркер пограничного Полесья и Правобережья.

От хутора до "Волынского Иерусалима"

Первое документальное подтверждение названия связывают с актом 1546 года о разграничении земель между Литвой и Польшей, где Бердичев упоминается как собственность магнатов Тышкевичей. В конце XVI – начале XVII века здесь возводят замок, мельницу, а в 1627 году – монастырь босых кармелитов. Хутор превращается в городок с выраженной католической доминантой.

План городка Бердичева Волынской губернии

К XIX веку город настолько разрастается, что его называют "Волынским Иерусалимом" из-за мощной еврейской общины и роли одного из главных банковских центров империи.

Название как пророчество

Если принять версию, что "бердичи" означает людей, связанных с имущественным обменом, то история города как бы подтверждает саму этимологию. В XVIII веке Бердичев получает право на десять ярмарок в год. Сюда съезжаются купцы из Галичины, Пруссии, Османской империи, Австрии, Киева, Чернигова и Москвы.

Бердичев на старой открытке

Ярмарочный оборот превышает 20 миллионов рублей золотом в год, а после 1800 г. город становится одним из главных финансовых центров Российской империи. В таком ракурсе название "Бердичев" читается как код к городу-рынку – где столетиями встречались не только товары, но и религии, языки и культуры.

Ключ к идентичности

Для современного читателя название города звучит не просто как географический пункт, а как средоточие многих значений: от легенды о Бердыче и круче над рекой до торгового узла, ставшего символом полиэтнической и поликонфессиональной Украины. И именно благодаря такому названию Бердичев легко узнать среди сотен других городов – как топоним, который сам по себе уже рассказывает историю.

