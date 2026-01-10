Мукачево: мука, труд или "муки"? Что на самом деле означает название города и почему его десятилетиями писали неправильно

Почему один из старейших городов Закарпатья почти 70 лет носил "неправильное" название

Один из самых ярких городов Закарпатья имеет не менее увлекательную историю своего названия, чем легендарный замок "Паланок" или виновные фестивали. Расположенное на перекрестке культур и торговых путей, Мукачево веками сохраняло свою идентичность, несмотря на многочисленные изменения властей и границ.

В 2017 году город официально вернул себе историческое название, исправив советскую "ошибку", просуществовавшую почти 70 лет. "Телеграф" расскажет о его названии подробнее.

Мукачево расположено на западе Украины, в Закарпатской области, на берегах Латорицы, между отрогами Вулканических Карпат и Закарпатской низменностью, в 40-50 км от границ с Венгрией и Словакией. Первые поселения на территории современного Мукачево археологи относят к VI–IX векам, а в средневековье город быстро вырос благодаря контролю важных торговых путей; в 1376 году Мукачево получает статус города и собственную печать с изображением святого Мартина, а в 1445 году – магдебургское право.

Этимология названия: от мельниц до трудолюбия

Происхождение названия Мукачево до сих пор вызывает дискуссии среди исследователей, и каждая из версий по-своему раскрывает характер города.

"Мучная" версия. Одна из популярнейших гипотез связывает название с праславянским словом "мука", что означает муку. По преданию, на реке Латорица работала водяная мельница, где мололи зерно и торговали мукой. Выросшее вокруг этого промысла поселение могло получить название по своей главной специализации.

Мукачево на венгерской открытке

Венгерский след. Другая распространенная версия выводит топоним от венгерского "munkás" — "трудолюбивый, работник". Эта этимология хорошо подходит городу с мощной ремесленной и торговой традицией, где с XV века активно развивались цеха и мануфактуры.

Мукачево на венгерской открытке

Народная легенда. Фольклорная гипотеза объясняет название "мучениями" людей, якобы тяжело работавших, волоча камни на гору для строительства замка. Впрочем, исследователи считают это скорее красивым мифом, чем научной этимологией. Несмотря на это, образ "города, выстроенного трудом и испытаниями", точно перекликается с современным динамичным Мукачево.

От Muncas до Мукачево: лингвистическое путешествие через столетия

Первое письменное упоминание о Мукачево содержится в венгерской хронике "Gesta Hungarorum" ("Деяния венгров"), где город фигурирует под названием Muncas или Munkach. Эта форма впоследствии закрепилась в венгерском языке как Munkács и стала официальной в королевских актах и административных документах.

В украинских источниках длительное время параллельно сосуществовали разные варианты: Мукачево, Мукачево, Мукачево, Мукачево. Это многообразие форм отражает сложную многонациональную историю Закарпатья, которое на протяжении веков переходило от одного государства к другому — от Галицко-Волынского княжества к Венгерскому королевству, от трансильванских князей к Габсбургам, от Чехословакии к СССР.

Советская "коррекция" и ее последствия

После присоединения Закарпатья к Советской Украине в 1945 году началась кампания по унификации географических названий. В справочнике 1947 года "Украинская ССР: Административно-территориальное деление" была зафиксирована форма "Мукачеве" с окончанием "-е" вместо традиционного "-о".

Мукачево на плане до 2017 года

Это изменение не имело под собой лингвистическое обоснование. Закарпатские филологи неоднократно отмечали: для местных топонимов среднего рода типично само окончание "-о". Форма "Мукачево" органически вписывалась в живую языковую традицию края, тогда как "Мукачеве" было канцелярским конструктом, навязанным сверху.

Возвращение к историческому названию

23 мая 2017 года Верховная Рада Украины приняла постановление, официально вернувшее городу историческое название "Мукачево". Это решение стало результатом длительной борьбы местной общины, специалистов по топонимике и общественным активистам.

Выписка из постановления Верховной Рады о переименовании города

В пояснительной записке постановления отмечалось: форма "Мукачево" не только соответствует исторической традиции и местной языковой практике, но и зафиксирована в многочисленных документах жителей. Переименование было воспринято как восстановление справедливости и уважение региональной идентичности.

Мукачевский замок

Сегодня Мукачево – это динамичный украинский город, где работают предприятия электроники, мебельной и лыжной индустрии, а старинный центр и замок "Паланок" привлекают туристов со всего мира. Возвращение исторического названия стало символом того, что даже мельчайшие детали местной идентичности имеют значение и достойны сохранения.

