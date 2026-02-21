Пакеты, вилы и бензокоса: странные, но действенные способы борьбы со снегом (видео)

Снег вернулся — украинцы придумали неожиданные способы его убрать

Хотя весна не за горами, снег накрыл часть Украины. В соцсетях украинцы делятся интересными лайфхаками, помогающими им преодолевать непогоду.

"Телеграф" собрал три неожиданных способа использовать не предназначенные для этого предметы, чтобы бороться со снегом. Это вила, газонокосилка и мусорный пакет.

Лайфхак для тех, кто приехал на дачу и застал там широкий слой снега или должен идти пешком по нечищеному предлагает Елена. "Мусорные пакеты на ноги и полуметровый снег совсем не страшит", — пишет автор.

Если же лопаты нет, пользователь ТикТока ligor84 советует воспользоваться вилами. Правда, им для этого понадобится модернизация с помощью куска фанеры. Его особым образом надевают между зубцов вил. "С такими вилами и лопата не нужна", — говорит автор и демонстрирует, как работает его способ.

Другой пользователь evg_sk предложил еще более неожиданный способ очистки снега – используя бензокосу. Его вариант несколько менее эффективен чем предыдущий, однако в оригинальности не откажешь. "То, что сверху счищает классно, а замерзший — не хочет", — резюмирует автор.

