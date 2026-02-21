Пакети, вила і бензокоса: дивні, але дієві способи боротьби зі снігом (відео)

Сніг повернувся — українці вигадали несподівані способи його прибрати

Хоч весна не за горами, сніг накрив частину України. В соцмережах українці діляться цікавими лайфхаками, які допомагають їм долати негоду.

"Телеграф" зібрав три неочікувані способи використати не призначені для цього предмети, щоб боротися зі снігом. Це вила, газонокосарка та сміттєвий пакет.

Лайфхак для тих, хто приїхав на дачу і застав там широкий шар снігу або ж має йти пішки по нечищеному пропонує Олена. "Сміттєві пакети на ноги і півметровий сніг геть не страшить", — пише авторка.

Якщо ж лопати не має, користувач ТікТоку ligor84 радить скористатися вилами. Щоправда, їм для цього знадобиться модернізація за допомогою шматка фанери. Його особливим чином надівають між зубців вил. "З такими вилами і лопата не потрібна", — каже автор і демонструє, як працює його спосіб.

Інший користувач evg_sk запропонував ще більш неочікуваний спосіб очищення снігу — використовуючи бензокосу. Його варіант трохи менш ефективний за попередній, проте в оригінальності не відмовиш. "Те що зверху зчищає класно, а той, що позамерзав — не хоче", — резюмує автор.

