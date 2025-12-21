"Памела Андерсон": жена футболиста сборной Украины восхитила своей красотой (фото)

Мама троих детей показала свою фигуру в купальнике

Юлия Петряк, супруга левого вингера "Шахтера" и сборной Украины Иван Петряка поделилась снимками с отдыха. Девушка опубликовала в соцсетях горячие снимки с пляжа.

Что нужно знать

Петряк остался в запасе "Шахтера" ради семьи

Юлия показала снимки с отдыха

В сети сравнили девушку с известной американкой Памелой Андерсон

Соответствующие фото Юлия добавила на свою страницу в Instagram. На снимках Петряк позирует в эффектном купальнике.

Юлия Петряк

В сети восхитились красотой девушки. Один из пользователей назвал Юлию "Памелой Андерсон".

Иван и Юлия женились в 2016 году. Пара растит троих детей.

Иван Петряк с семьей

Петряк на данный момент является резервным игроком в "Шахтере". Футболист отказался от перехода в другой клуб "ради семьи". 31-летний уроженец Смелы (Черкасская область) сыграл 5 матчей за национальную команду. В последний раз Иван вызывался в стан Сине-желтых в 2018 году.

Напомним, сборная Украины по футболу еще не квалифицировалась на ЧМ-2026. Для выхода на Мундиаль Сине-желтым необходимо выиграть два матча на пути B европейского плей-офф. В первой игре украинцы сыграют со Швецией. В случае успеха Сине-желтые за путевку на Мундиаль проведут дуэль против победителя матча Польша — Албания. В первой и второй встрече наша команда будет "хозяйкой" поля.