"Памела Андерсон": жена футболиста сборной Украины восхитила своей красотой (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Мама троих детей показала свою фигуру в купальнике
Юлия Петряк, супруга левого вингера "Шахтера" и сборной Украины Иван Петряка поделилась снимками с отдыха. Девушка опубликовала в соцсетях горячие снимки с пляжа.
Что нужно знать
- Петряк остался в запасе "Шахтера" ради семьи
- Юлия показала снимки с отдыха
- В сети сравнили девушку с известной американкой Памелой Андерсон
Соответствующие фото Юлия добавила на свою страницу в Instagram. На снимках Петряк позирует в эффектном купальнике.
В сети восхитились красотой девушки. Один из пользователей назвал Юлию "Памелой Андерсон".
Иван и Юлия женились в 2016 году. Пара растит троих детей.
Петряк на данный момент является резервным игроком в "Шахтере". Футболист отказался от перехода в другой клуб "ради семьи". 31-летний уроженец Смелы (Черкасская область) сыграл 5 матчей за национальную команду. В последний раз Иван вызывался в стан Сине-желтых в 2018 году.
Напомним, сборная Украины по футболу еще не квалифицировалась на ЧМ-2026. Для выхода на Мундиаль Сине-желтым необходимо выиграть два матча на пути B европейского плей-офф. В первой игре украинцы сыграют со Швецией. В случае успеха Сине-желтые за путевку на Мундиаль проведут дуэль против победителя матча Польша — Албания. В первой и второй встрече наша команда будет "хозяйкой" поля.