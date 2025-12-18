Укр

Украинский комментатор унизил Россию в прямом эфире (видео)

Михаил Корнилов
Матвей Сафонов (с кубком) и Виталий Волочай Новость обновлена 18 декабря 2025, 19:59
Матвей Сафонов (с кубком) и Виталий Волочай. Фото Getty Images, instagram.com/v1latko

Диктор не правильно выговаривал фамилию российского футболиста

В России началась истерика после того, как украинский комментатор Виталий Волочай несколько раз "ошибся", выговаривая фамилию российского вратаря ПСЖ Матвея Сафонова. Это произошло во время прямой трансляции матча, в котором французский "Пари Сен-Жермен" победил в финале Межконтинентального кубка бразильский "Фламенго".

Что нужно знать

  • ПСЖ одолел "Фламенго" (1:1, 2:1 в серии пенальти)
  • Сафонов отыграл весь матч
  • Волочай ответил на обвинения из РФ

Во время игры комментатор несколько раз неправильно называл фамилию Сафонова. Об этом сообщает "Телеграф".

Матвей становился "Запуковым", "Сапоговым", "Селедковым" и "Свооховым". Комментатор объяснил это тем, что "у него постоянные проблемы с фамилиями футболистов".

Р*сня обиделась, что я вчера комментируя ПСЖ – "Фламенго" неправильно называл фамилию вратаря ПСЖ…

Ну бывает, все знают, что у меня постоянные проблемы с фамилиями футболистов, вечно за это прилетает от зрителей.

Но если кому-то не нравится, можете всегда написать жалобу руководству канала Мейнкаст Спорт.

Ее обязательно рассмотрят и примут меры.

Виталий Волочай

В РФ оценили это как оскорбление их страны. Российские пользователи массово оскорбляют и комментатора, и украинцев, а пропагандисты пишут статьи на данную тему. К примеру, глашатай президента РФ Владимира Путина Дмитрий Губерниев назвал Волочая "моральным уродом" и "дебилом".

Дмитрий Губерниев
Видеообзор матча ПСЖ - Фламенго

Напомним, украинец Илья Забарный присоединился к ПСЖ в августе 2025 года. Трансфер оказался скандальным, ведь защитник сборной Украины перешел в команду с россиянином Сафоновым. К слову, Матвей уже попадал в конфуз из-за фото с украинцем.

#Футбол #ФК ПСЖ #ФК Фламенго #Матвей Сафонов #Илья Забарный