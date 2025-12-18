Украинский комментатор унизил Россию в прямом эфире (видео)

Диктор не правильно выговаривал фамилию российского футболиста

В России началась истерика после того, как украинский комментатор Виталий Волочай несколько раз "ошибся", выговаривая фамилию российского вратаря ПСЖ Матвея Сафонова. Это произошло во время прямой трансляции матча, в котором французский "Пари Сен-Жермен" победил в финале Межконтинентального кубка бразильский "Фламенго".

Что нужно знать

ПСЖ одолел "Фламенго" (1:1, 2:1 в серии пенальти)

Сафонов отыграл весь матч

Волочай ответил на обвинения из РФ

Во время игры комментатор несколько раз неправильно называл фамилию Сафонова. Об этом сообщает "Телеграф".

Матвей становился "Запуковым", "Сапоговым", "Селедковым" и "Свооховым". Комментатор объяснил это тем, что "у него постоянные проблемы с фамилиями футболистов".

Р*сня обиделась, что я вчера комментируя ПСЖ – "Фламенго" неправильно называл фамилию вратаря ПСЖ… Ну бывает, все знают, что у меня постоянные проблемы с фамилиями футболистов, вечно за это прилетает от зрителей. Но если кому-то не нравится, можете всегда написать жалобу руководству канала Мейнкаст Спорт. Ее обязательно рассмотрят и примут меры. Виталий Волочай

В РФ оценили это как оскорбление их страны. Российские пользователи массово оскорбляют и комментатора, и украинцев, а пропагандисты пишут статьи на данную тему. К примеру, глашатай президента РФ Владимира Путина Дмитрий Губерниев назвал Волочая "моральным уродом" и "дебилом".

Напомним, украинец Илья Забарный присоединился к ПСЖ в августе 2025 года. Трансфер оказался скандальным, ведь защитник сборной Украины перешел в команду с россиянином Сафоновым. К слову, Матвей уже попадал в конфуз из-за фото с украинцем.