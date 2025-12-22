В России футболист едва не ослеп из-за празднования гола (видео)

Необычная травма произошла в российском футзале

В понедельник, 22 декабря, в российском футзале произошел вопиющий инцидент. Пиротехники едва не ослепили игрока ФК "Ухта" Дмитрия Хусаинова.

Момент попал в прямую трансляцию матча и завирусился в сети. Об этом сообщает Sport Baza.

Инцидент произошел во время матча Кубка лиги "Ухта" — "Новая генерация" (Сыктывкар) — 6:5. После одной из атак гости забили гол, после чего специалисты запустили пиротехническое устройство "холодный фейерверк". Часть искр попало прямо в лицо Хусаинову, который по инерции оказался за пределами поля. Игрок сумел продолжить матч, а организаторы соревнований извинились перед ни.

Организаторы Кубка лиги приносят свои извинения за несвоевременный запуск холодного фейерверка во время взятия ворот "Ухты", что могло причинить вред здоровью Дмитрия Хусаинова. Суперлига в лице исполнительного директора Ивана Шабанова принесла "Ухте" свои личные извинения, которые были приняты. Суперлига России

